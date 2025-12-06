Perignano-Lucchese: 0-0 al 46' st Dentro Ragghianti

Porta Elisa News
domenica, 7 dicembre 2025, 14:03
Perignano-Lucchese: 0-0
Perignano: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Passerotti, Vittorini, Meucci, Stringara (38' st Kapidani), Mearini (43' st Garunja), Remedi (11' st Pagni), Regoli (32'ì st Sottile). A disp. Tirabasso, El Ouardi, Taverni, Rofi, Lovo. All. Fanani.
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso (24' st Picchi), Rotondo, Santeramo, Bartolotta, Russo (27' st Palma), Riad (1' st Camilli), Piazze (20' st Colferai), Caggianese (46' st Ragghianti). A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Galotti. All. Pirozzi.
Arbitro: Marchi di Siena.
Note. Ammoniti: Meucci, Piazze. Angoli: 1-4.
domenica, 7 dicembre 2025, 17:32
Partita sottotono di tutto il reparto offensivo che fa molta fatica a creare occasione contro la retroguardia del Perignano: deludono un po' tutti gli avanti rossoneri con mister Pirozzi che prova a giocarsi tutte le carte: le pagelle di Gazzetta
domenica, 7 dicembre 2025, 16:44
A fine gara viene preferito non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. Il pari, ma probabilmente la prestazione sottotono e l'occasione persa per allungare in classifica visto lo stop della Zenith hanno finito evidentemente per pesare e consigliare, per la prima volta dall'arrivo di Brunori alla guida della società, di non...
sabato, 6 dicembre 2025, 21:07
La finale di Coppa Italia tra Lucchese e Sangiovannese si giocherà allo stadio comunale Gino Bozzi di Firenze, mercoledì 17 dicembre, ore 20:30: ai tifosi rossoneri verrà riservata l'intera curva, ai valdarnesi la tribuna: ecco i prezzi
sabato, 6 dicembre 2025, 15:39
Il tecnico rossonero: “Non dimentichiamoci che in casa hanno battuto Zenith Prato e Viareggio. Se continueremo sulla strada dell’aiuto reciproco, faremo una bella gara. Picchi non ancora pronto per scendere in campo"