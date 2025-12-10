Porta Elisa News



Tifosi stanchi dei provvedimenti: "Domenica protesteremo"

venerdì, 12 dicembre 2025, 22:17

Prima le tre trasferte vietate sulla base di un presupposto che definire discutibile è probabilmente poco, poi l'anticipo dell'orario della finale di Coppa Italia, un provvedimento senza alcun senso visto che farà disputare la gara comunque nelle ore notturne ma costituirà un problema per consentire l'accesso per l'inizio della gara a molti sostenitori. I tifosi rossoneri della Curva Ovest manifestano tutto il loro dissenso per le scelte di chi è deputato a garantire l'ordine pubblico e annunciano una protesta per domenica prossima in occasione della gara contro il Cecina. Per domenica, viene spiegato, l'idea è quella di scendere in piazza dando vita a una passeggiata dal centro della città sino allo stadio.

"Giunti all’ennesimo abuso di potere da parte del solito circo – si legge sulla pagina Facebook vicina alla Curva Ovest – la pazienza è finita. La situazione che si è presentata negli ultimi mesi è a dir poco ridicola. Partendo dal “pacchetto” delle tre trasferte vietate (di cui una con i gemellati massesi) fino al cambio di orario per la finale di Mercoledì prossimo. Che il calcio sia morto da anni è chiaro a tutti, ma qui i provvedimenti atti a massacrarlo sfociano nella prepotenza e nell’arroganza verso tutto e tutti. Parliamo di tifosi che si erano già organizzati per sostenere la pantera, numerosi pullman completati e giorni di organizzazione per poter permettere a tutti di vivere quelle emozioni che tanto amiamo. Il tutto spazzato via da dei vermi che non valgono niente. La decisione di spostare la partita alle 18:30 non è assolutamente tollerabile e alza sicuramente il livello di malumore e di sdegno di tutta la piazza".