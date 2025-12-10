Tifosi stanchi dei provvedimenti: "Domenica protesteremo"

Porta Elisa News
venerdì, 12 dicembre 2025, 22:17
Prima le tre trasferte vietate sulla base di un presupposto che definire discutibile è probabilmente poco, poi l'anticipo dell'orario della finale di Coppa Italia, un provvedimento senza alcun senso visto che farà disputare la gara comunque nelle ore notturne ma costituirà un problema per consentire l'accesso per l'inizio della gara a molti sostenitori. I tifosi rossoneri della Curva Ovest manifestano tutto il loro dissenso per le scelte di chi è deputato a garantire l'ordine pubblico e annunciano una protesta per domenica prossima in occasione della gara contro il Cecina. Per domenica, viene spiegato, l'idea è quella di scendere in piazza dando vita a una passeggiata dal centro della città sino allo stadio.
"Giunti all’ennesimo abuso di potere da parte del solito circo – si legge sulla pagina Facebook vicina alla Curva Ovest – la pazienza è finita. La situazione che si è presentata negli ultimi mesi è a dir poco ridicola. Partendo dal “pacchetto” delle tre trasferte vietate (di cui una con i gemellati massesi) fino al cambio di orario per la finale di Mercoledì prossimo. Che il calcio sia morto da anni è chiaro a tutti, ma qui i provvedimenti atti a massacrarlo sfociano nella prepotenza e nell’arroganza verso tutto e tutti. Parliamo di tifosi che si erano già organizzati per sostenere la pantera, numerosi pullman completati e giorni di organizzazione per poter permettere a tutti di vivere quelle emozioni che tanto amiamo. Il tutto spazzato via da dei vermi che non valgono niente. La decisione di spostare la partita alle 18:30 non è assolutamente tollerabile e alza sicuramente il livello di malumore e di sdegno di tutta la piazza".
venerdì, 12 dicembre 2025, 14:38
Taranto e Turris, Lucchese e Spal: piazze storiche che hanno dovuto salutare il calcio professionistico alla fine della scorsa stagione, a cui si è aggiunto da poco anche il Rimini: come si sono calate queste realtà all'interno del contesto dilettantistico? Non sempre basta il blasone
venerdì, 12 dicembre 2025, 13:20
La finale di Coppa Italia regionale tra Lucchese e Sangiovannese si giocherà mercoledì 17 dicembre alle ore 18,30: lo ha imposto la Prefettura di Firenze nonostante le due formazioni e la Lega Dilettanti avessero optato per far disputare la gara alle ore 20,30 per garantire un afflusso più consistente di...
giovedì, 11 dicembre 2025, 21:26
Da venerdì 12 dicembre si apre la prevendita per Lucchese-Sporting Cecina, 16ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana in programma domenica 14 dicembre alle ore 14:30 al Porta Elisa. Ecco i prezzi e dove acquistare i tagliandi
mercoledì, 10 dicembre 2025, 14:33
Il dg rossonero, intervenuto alla trasmissione Facebook di Gazzetta Lucchese, ha toccato tematiche trasversali, a partire dal finale di 2025 della Lucchese, passando per il mercato e l'importanza strategica del settore giovanile: "La Lucchese ha tutte le carte in regola per diventare una società modello"