Voltare pagina. E guardare avanti

sabato, 20 dicembre 2025, 16:39

di gianluca andreuccetti

Ultimo match del 2025 della Lucchese che domani pomeriggio affronta il Fucecchio nella 17^giornata del girone A di Eccellenza Toscana. I rossoneri, che potranno contare nuovamente sul sostegno dei propri tifosi anche in trasferta, vogliono blindare il primo posto in classifica e tenere a distanza lo Zenith Prato.

Pirozzi potrebbe avere a disposizione gran parte della rosa e non sono esclusi cambi rispetto alla gara di mercoledì sera. In difesa Pupeschi si candida per una maglia da titolare, con Santeramo che dovrebbe essere l'altro centrale. Sulla sinistra si prospetta un ballottaggio tra Lorenzini e il neo acquisto Chiesa, annunciato poche ore fa. Sull'out di destra salgono le quotazioni di Venanzi al posto di Xeka.

A centrocampo, da valutare le condizioni di Picchi, non ancora al meglio fisicamente. Al suo posto quindi potrebbe essere confermato Del Rosso. A completare il reparto, Palma e Bartolotta, con Sansaro e Russo pronti a giocarsi le loro chances a gara in corso. Il tridente sarà composto da Riad, Caggianese e Piazze.

Lucchese: Milan; Lorenzini (Chiesa), Santeramo, Pupeschi (Rotondo), Venanzi (Xeka), Palma (Russo), Del Rosso (Picchi), Bartolotta (Sansaro); Riad, Piazze (Camilli), Caggianese.