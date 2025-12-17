Voltare pagina. E guardare avanti

Porta Elisa News
sabato, 20 dicembre 2025, 16:39
di gianluca andreuccetti
Ultimo match del 2025 della Lucchese che domani pomeriggio affronta il Fucecchio nella 17^giornata del girone A di Eccellenza Toscana. I rossoneri, che potranno contare nuovamente sul sostegno dei propri tifosi anche in trasferta, vogliono blindare il primo posto in classifica e tenere a distanza lo Zenith Prato.
Pirozzi potrebbe avere a disposizione gran parte della rosa e non sono esclusi cambi rispetto alla gara di mercoledì sera. In difesa Pupeschi si candida per una maglia da titolare, con Santeramo che dovrebbe essere l'altro centrale. Sulla sinistra si prospetta un ballottaggio tra Lorenzini e il neo acquisto Chiesa, annunciato poche ore fa. Sull'out di destra salgono le quotazioni di Venanzi al posto di Xeka.
A centrocampo, da valutare le condizioni di Picchi, non ancora al meglio fisicamente. Al suo posto quindi potrebbe essere confermato Del Rosso. A completare il reparto, Palma e Bartolotta, con Sansaro e Russo pronti a giocarsi le loro chances a gara in corso. Il tridente sarà composto da Riad, Caggianese e Piazze.
Lucchese: Milan; Lorenzini (Chiesa), Santeramo, Pupeschi (Rotondo), Venanzi (Xeka), Palma (Russo), Del Rosso (Picchi), Bartolotta (Sansaro); Riad, Piazze (Camilli), Caggianese.
venerdì, 19 dicembre 2025, 15:55
I bianconeri occupano il decimo posto in classifica con 20 punti e si trovano a sole tre lunghezze di distanza dalla zona playoff. Il Fucecchio ha collezionato 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte ed è reduce da due risultati utili consecutivi. Il punto di forza è la fase difensiva
giovedì, 18 dicembre 2025, 16:08
La trasferta sarà libera: la Lucchese comunica le modalità di accesso allo stadio per i tifosi rossoneri in occasione della gara di Fucecchio: biglietti in vendita solo allo stadio per il settore di tribuna
mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:47
Prestazione davvero modesta di quasi tutta la squadra che non riesce mai realmente a entrare in partita: solo Caggianese riesce a garantire qualità in avanti. Difesa choc nel primo tempo: le pagelle di Gazzetta
mercoledì, 17 dicembre 2025, 17:45
Finale di Coppa Italia al Bozzi di Firenze: rossoneri a caccia del primo trofeo. Mister Pirozzi sceglie Piazze al centro dell'attacco con Caggianese e Colferai sulle ali. Caggianese sblocca su rigore ma fa pari subito Borri e Romanelli la ribalta