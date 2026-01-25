Banca di Pescia

Caggianese rescinde

giovedì, 29 gennaio 2026, 09:19

Era nell'aria, ora è arrivata la conferma ufficiale: le strade tra la Lucchese e Mattia Caggianese si separano. Con l'arrivo di Francesco Fedato e con sette attaccanti a disposizione e l'utilizzo di un modulo diverso, Caggianese era finito ai margini e nelle ultime due gare si era dovuto accomodare in tribuna. Ora, con una nota ufficiale, la società rossonera comunica la rescissione consensuale del contratto con il giocatore che nella prima parte di stagione aveva comunque dato un importante contributo.

"La Lucchese Calcio – si legge nella nota – comunica la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il calciatore Mattia Caggianese.La società ringrazia Caggianese per la professionalità e l’impegno dimostrati nel periodo trascorso in rossonero e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera sportiva".

 

mercoledì, 28 gennaio 2026, 14:58

Gli avversari dei rossoneri: il Castelnuovo Garfagnana

Il Castelnuovo sta vivendo, a livello di risultati, una stagione ricca di alti e bassi: dopo aver chiuso il 2025 a contatto con le zone alte della classifica, con l'anno nuovo la formazione di Grassi ha collezionato solo 4 punti in 5 gare rallentando l'andatura

martedì, 27 gennaio 2026, 18:00

Castelnuovo-Lucchese, si gioca alle 14,30

Ora è ufficiale: la gara tra Castelnuovo Garfagnana e Lucchese, in programma nell'anticipo di sabato prossimo, sarà disputata con inizio alle ore 14.30. Nei giorni scorsi erano stati ipotizzati spostamenti di orario, ma è stata la stessa società gialloblù a fugare ogni dubbio postando sui propri social l'orario della gara...

domenica, 25 gennaio 2026, 17:40

Cuore, cervello, classe

La Lucchese dà vita ad una grande prestazione collettiva di squadra, ma anche a livello individuale sono in tanti a fare bene se non benissimo: Milan salva il risultato più volte, la difesa e il centrocampo si spendono senza sosta, in attacco Riad è imprendibile, Fedato fa il rifinitore a...

domenica, 25 gennaio 2026, 17:06

Fedato: "Oggi vittoria di squadra"

L'attaccante che ha deciso il match: "Non è stata una scelta facile venire qui visto che ero in testa in Serie D, ma credo in questo progetto del presidente che è partito dal nulla: oggi atmosfera da Lega Pro, oggi ho visto i miei compagni lottare su tutti i palloni,...

