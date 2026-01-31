Castelnuovo G-Lucchese: 0-0 a fine primo tempo

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 30 gennaio 2026, 15:46

Dopo il successo contro il Viareggio, la Lucchese è chiamata al bis nella trasferta di Castelnuovo Garfagnana di domani (ore 14,30). Davanti a uno stadio che si preannuncia molto colorato di rossonero, gli uomini di mister Pirozzi sono a caccia di tre punti che consentano di mantenere se non incrementare...

giovedì, 29 gennaio 2026, 09:19

Le strade tra la Lucchese e Mattia Caggianese si separano: con una nota ufficiale, la società rossonera comunica la rescissione consensuale del contratto con il giocatore che nella prima parte di stagione aveva comunque dato un importante contributo

mercoledì, 28 gennaio 2026, 14:58

Il Castelnuovo sta vivendo, a livello di risultati, una stagione ricca di alti e bassi: dopo aver chiuso il 2025 a contatto con le zone alte della classifica, con l'anno nuovo la formazione di Grassi ha collezionato solo 4 punti in 5 gare rallentando l'andatura

martedì, 27 gennaio 2026, 18:00

Ora è ufficiale: la gara tra Castelnuovo Garfagnana e Lucchese, in programma nell'anticipo di sabato prossimo, sarà disputata con inizio alle ore 14.30. Nei giorni scorsi erano stati ipotizzati spostamenti di orario, ma è stata la stessa società gialloblù a fugare ogni dubbio postando sui propri social l'orario della gara...