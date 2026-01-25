Castelnuovo-Lucchese, si gioca alle 14,30

Porta Elisa News
martedì, 27 gennaio 2026, 18:00
Ora è ufficiale: la gara tra Castelnuovo Garfagnana e Lucchese, in programma nell'anticipo di sabato prossimo, sarà disputata con inizio alle ore 14.30. Nei giorni scorsi erano stati ipotizzati spostamenti di orario per favorire anche un maggior afflusso di persone, visto che la partita è di sabato e non di domenica, ma è stata la stessa società gialloblù a fugare ogni dubbio postando sui propri social l'orario della gara (nella foto il post della società sul proprio canale Facebook).
Tutto confermato anche quello che riguarda la presenza dei tifosi rossoneri che potranno accedere allo stadio Nardini, un impianto, lo ricordiamo, utilizzato in passato anche nelle categorie professionistiche.
domenica, 25 gennaio 2026, 17:40
La Lucchese dà vita ad una grande prestazione collettiva di squadra, ma anche a livello individuale sono in tanti a fare bene se non benissimo: Milan salva il risultato più volte, la difesa e il centrocampo si spendono senza sosta, in attacco Riad è imprendibile, Fedato fa il rifinitore a...
domenica, 25 gennaio 2026, 17:06
L'attaccante che ha deciso il match: "Non è stata una scelta facile venire qui visto che ero in testa in Serie D, ma credo in questo progetto del presidente che è partito dal nulla: oggi atmosfera da Lega Pro, oggi ho visto i miei compagni lottare su tutti i palloni,...
domenica, 25 gennaio 2026, 13:50
Rossoneri impegnati con il Viareggio in un match di altissima classifica: occasioni per Riad e Fedato, per gli ospiti Kthella impegna due volte Milan sul finire del primo tempo. A inizio ripresa sblocca Fedato, poi occasioni per lo stesso Fedato e Santeramo ma Nucci dice no. Pegollo centra la traversa...
domenica, 25 gennaio 2026, 08:41
Il tecnico rossonero: "Complimenti al Viareggio, é stata una bella partita. Dedico la vittoria ad Alfredo dirigente della Juniores che non sta molto bene. Un ringraziamento al pubblico presente oggi e spero che anche contro il Castelnuovo e nelle prossime partite ci sia lo stesso sostegno. L'episodio di Galligani? Ha...