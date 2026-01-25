Chi si ferma è perduto

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 29 gennaio 2026, 09:19

Le strade tra la Lucchese e Mattia Caggianese si separano: con una nota ufficiale, la società rossonera comunica la rescissione consensuale del contratto con il giocatore che nella prima parte di stagione aveva comunque dato un importante contributo

mercoledì, 28 gennaio 2026, 14:58

Il Castelnuovo sta vivendo, a livello di risultati, una stagione ricca di alti e bassi: dopo aver chiuso il 2025 a contatto con le zone alte della classifica, con l'anno nuovo la formazione di Grassi ha collezionato solo 4 punti in 5 gare rallentando l'andatura

martedì, 27 gennaio 2026, 18:00

Ora è ufficiale: la gara tra Castelnuovo Garfagnana e Lucchese, in programma nell'anticipo di sabato prossimo, sarà disputata con inizio alle ore 14.30. Nei giorni scorsi erano stati ipotizzati spostamenti di orario, ma è stata la stessa società gialloblù a fugare ogni dubbio postando sui propri social l'orario della gara...

domenica, 25 gennaio 2026, 17:40

La Lucchese dà vita ad una grande prestazione collettiva di squadra, ma anche a livello individuale sono in tanti a fare bene se non benissimo: Milan salva il risultato più volte, la difesa e il centrocampo si spendono senza sosta, in attacco Riad è imprendibile, Fedato fa il rifinitore a...