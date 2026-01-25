Chi si ferma è perduto

Porta Elisa News
venerdì, 30 gennaio 2026, 15:46
Ecco l'immediata controprova: dopo il successo contro il Viareggio, tre punti decisamente importanti nella lotta promozione, la Lucchese è chiamata al bis nella trasferta di Castelnuovo Garfagnana di domani (ore 14,30). Davanti a uno stadio che si preannuncia molto colorato di rossonero (sono previste parecchie centinaia di supporter da Lucca), gli uomini di mister Pirozzi sono a caccia di tre punti che consentano di mantenere se non incrementare il vantaggio goduto nei confronti di Zenith Prato e Viareggio.
Contro i gialloblù guidati dall'ex Grassi non sarà facile ma ormai la fase del campionato è quella dove è fondamentale sbagliare meno possibile. Pirozzi, salvo colpi di scena, dovrebbe in larga misura confermare la formazione di domenica scorsa con l'incognita del recupero di Picchi e una difesa corta per la lunga squalifica comminata a Rotondo. Ecco il probabile undici titolare: Milan, Xeka, Pupeschi, Santeramo, Tosi (Lorenzini), Del Rosso (Picchi), Russo, Bartolotta (Del Rosso), Colferai, Camilli (Piazze), Riad.
giovedì, 29 gennaio 2026, 09:19
Le strade tra la Lucchese e Mattia Caggianese si separano: con una nota ufficiale, la società rossonera comunica la rescissione consensuale del contratto con il giocatore che nella prima parte di stagione aveva comunque dato un importante contributo
mercoledì, 28 gennaio 2026, 14:58
Il Castelnuovo sta vivendo, a livello di risultati, una stagione ricca di alti e bassi: dopo aver chiuso il 2025 a contatto con le zone alte della classifica, con l'anno nuovo la formazione di Grassi ha collezionato solo 4 punti in 5 gare rallentando l'andatura
martedì, 27 gennaio 2026, 18:00
Ora è ufficiale: la gara tra Castelnuovo Garfagnana e Lucchese, in programma nell'anticipo di sabato prossimo, sarà disputata con inizio alle ore 14.30. Nei giorni scorsi erano stati ipotizzati spostamenti di orario, ma è stata la stessa società gialloblù a fugare ogni dubbio postando sui propri social l'orario della gara...
domenica, 25 gennaio 2026, 17:40
La Lucchese dà vita ad una grande prestazione collettiva di squadra, ma anche a livello individuale sono in tanti a fare bene se non benissimo: Milan salva il risultato più volte, la difesa e il centrocampo si spendono senza sosta, in attacco Riad è imprendibile, Fedato fa il rifinitore a...