Porta Elisa News



Fedato: "Oggi vittoria di squadra"

domenica, 25 gennaio 2026, 17:06

Fedato 4, l'ennesimo ritorno a casa: l'attaccante è tornato a quella che è ormai casa sua e nella prima al Porta Elisa è stato determinante, non solo per il gol ma per tante situazioni che hanno confermato come in questa categoria possa essere un marziano. In sala stampa, Fedato si prende il gol al di là della deviazione: "Il gol è mio, non è stata una scelta facile venire qui visto che ero in testa in Serie D, ma credo in questo progetto del presidente che è partito dal nulla: oggi atmosfera da Lega Pro, oggi ho visto i miei compagni lottare su tutti i palloni, siamo stati squadra, li conosco da poco ma siamo uniti".

"Sono contento, qua a Lucca c'è qualcosa di speciale e voglio ripagare tutti con i gol e gli assist e la mia presenza in campo. Siamo sulla strada giusta. La mia condizione? In allenamento mi ero fatto male in un contrasto con Gucher, ma non è nulla di che. non ho ancora i 90 minuti. Con Riad come mi sto trovando? Riad ha un potenziale importante, deve crescere cercherò di dargli i miei consigli: se tiene la testa a posto può fare qualcosa di serio. Oggi in una partita di categoria superiore ha retto benissimo. Oggi è una vittoria di squadra".