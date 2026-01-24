Fedato: "Oggi vittoria di squadra"

Porta Elisa News
domenica, 25 gennaio 2026, 17:06
Fedato 4, l'ennesimo ritorno a casa: l'attaccante è tornato a quella che è ormai casa sua e nella prima al Porta Elisa è stato determinante, non solo per il gol ma per tante situazioni che hanno confermato come in questa categoria possa essere un marziano. In sala stampa, Fedato si prende il gol al di là della deviazione: "Il gol è mio, non è stata una scelta facile venire qui visto che ero in testa in Serie D, ma credo in questo progetto del presidente che è partito dal nulla: oggi atmosfera da Lega Pro, oggi ho visto i miei compagni lottare su tutti i palloni, siamo stati squadra, li conosco da poco ma siamo uniti".
"Sono contento, qua a Lucca c'è qualcosa di speciale e voglio ripagare tutti con i gol e gli assist e la mia presenza in campo. Siamo sulla strada giusta. La mia condizione? In allenamento mi ero fatto male in un contrasto con Gucher, ma non è nulla di che. non ho ancora i 90 minuti. Con Riad come mi sto trovando? Riad ha un potenziale importante, deve crescere cercherò di dargli i miei consigli: se tiene la testa a posto può fare qualcosa di serio. Oggi in una partita di categoria superiore ha retto benissimo. Oggi è una vittoria di squadra".
domenica, 25 gennaio 2026, 17:40
La Lucchese dà vita ad una grande prestazione collettiva di squadra, ma anche a livello individuale sono in tanti a fare bene se non benissimo: Milan salva il risultato più volte, la difesa e il centrocampo si spendono senza sosta, in attacco Riad è imprendibile, Fedato fa il rifinitore a...
domenica, 25 gennaio 2026, 13:50
Rossoneri impegnati con il Viareggio in un match di altissima classifica: occasioni per Riad e Fedato, per gli ospiti Kthella impegna due volte Milan sul finire del primo tempo. A inizio ripresa sblocca Fedato, poi occasioni per lo stesso Fedato e Santeramo ma Nucci dice no. Pegollo centra la traversa...
domenica, 25 gennaio 2026, 08:41
Il tecnico rossonero: "Complimenti al Viareggio, é stata una bella partita. Dedico la vittoria ad Alfredo dirigente della Juniores che non sta molto bene. Un ringraziamento al pubblico presente oggi e spero che anche contro il Castelnuovo e nelle prossime partite ci sia lo stesso sostegno. L'episodio di Galligani? Ha...
sabato, 24 gennaio 2026, 15:05
Terza gara stagionale contro i bianconeri per la Lucchese che domani pomeriggio affronta il Viareggio senza i suoi tifosi al Porta Elisa. Gara importante, ma non decisiva nella corsa al campionato e che rappresenta l'ultimo scontro diretto per i rossoneri. La probabile formazione