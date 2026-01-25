Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri: il Castelnuovo Garfagnana

mercoledì, 28 gennaio 2026, 14:58

di gianluca andreuccetti

Superato lo scoglio Viareggio, la Lucchese è attesa dal secondo derby di fila in appena sette giorni. I rossoneri saranno impegnati sabato alle ore 14:30 allo stadio Nardini contro il Castelnuovo Garfagnana, gara valida per la 24^giornata del campionato di Eccellenza Toscana.

L'obiettivo della Pantera è quello di non abbassare la guardia, mettendo in campo la stessa grinta e incisività vista al Porta Elisa contro le Zebre. Dall'altra parte il Castelnuovo sta vivendo, a livello di risultati, una stagione ricca di alti e bassi: dopo aver chiuso il 2025 a contatto con le zone alte della classifica, con l'anno nuovo la formazione di Grassi ha collezionato 4 punti in 5 gare. I gialloblù hanno fermato in trasferta il Viareggio e impattato contro Real Forte Querceta, San Giuliano e nell'ultimo turno contro la Sestese. L'unica sconfitta del 2026 è arrivata contro il Belvedere.

L'ultima vittoria risale al 30 novembre scorso, 1-0 al Nardini contro il Fucecchio. In casa, il Castelnuovo ha raccolto 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Dando uno sguardo più dettagliato ai numeri, il Castelnuovo ha rispettivamente il quarto attacco (25 gol fatti) e la quarta peggior difesa (27 reti subite) del girone A. Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, qualche settimane fa si è concretizzato il ritorno di Modou Fall, centrocampista arrivato dalla Pro Livorno. Classe 2002, il calciatore senegalese è cresciuto nel vivaio dell'Entella, esordendo a 18 anni in Serie D con il Seravezza Pozzi. Lo scorso anno Fall ha contribuita alla cavalcata del Castelnuovo in Eccellenza, conclusasi con la sconfitta in finale playoff contro la Sestese.

Uno degli uomini da tenere d'occhio è il fantasista El Hadoui, a quota 6 reti. All'andata, al Porta Elisa la Lucchese si impose per 2-0 grazie alle reti di Bartolotta e Riad.





