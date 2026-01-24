Lucchese-Viareggio: 1-0 al 48' st Pegollo centra la traversa

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 25 gennaio 2026, 17:40

La Lucchese dà vita ad una grande prestazione collettiva di squadra, ma anche a livello individuale sono in tanti a fare bene se non benissimo: Milan salva il risultato più volte, la difesa e il centrocampo si spendono senza sosta, in attacco Riad è imprendibile, Fedato fa il rifinitore a...

domenica, 25 gennaio 2026, 17:06

L'attaccante che ha deciso il match: "Non è stata una scelta facile venire qui visto che ero in testa in Serie D, ma credo in questo progetto del presidente che è partito dal nulla: oggi atmosfera da Lega Pro, oggi ho visto i miei compagni lottare su tutti i palloni,...

domenica, 25 gennaio 2026, 08:41

Il tecnico rossonero: "Complimenti al Viareggio, é stata una bella partita. Dedico la vittoria ad Alfredo dirigente della Juniores che non sta molto bene. Un ringraziamento al pubblico presente oggi e spero che anche contro il Castelnuovo e nelle prossime partite ci sia lo stesso sostegno. L'episodio di Galligani? Ha...

sabato, 24 gennaio 2026, 15:05

Terza gara stagionale contro i bianconeri per la Lucchese che domani pomeriggio affronta il Viareggio senza i suoi tifosi al Porta Elisa. Gara importante, ma non decisiva nella corsa al campionato e che rappresenta l'ultimo scontro diretto per i rossoneri. La probabile formazione