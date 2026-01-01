Lucchese-Zenith Prato, si va verso la disputa alle 14,30

Porta Elisa News
venerdì, 2 gennaio 2026, 10:13
Sarà sicuramente la gara di maggior interesse della seconda di ritorno: Lucchese-Zenith Prato, attualmente al comando appaiate della classifica si incontreranno nel turno infrasettimanale di mercoledì 7 gennaio, ma, con ogni probabilità, la gara sarà disputata in un orario davvero complicato, ovvero le 14,30.
Stando infatti a quanto riportato nell'ultimo comunicato della Lega regionale questo è l'orario previsto, al pari di quello delle altre gare. Nonostante i tentativi della società rossonera, infatti, non è stato possibile spostare l'orario serve infatti l'accordo tra le società. L'orario nel primo pomeriggio renderà difficile la presenza per molti tifosi rossoneri e c'è da immaginare torni invece molto comodo alla società pratese per poter disputare una gara cruciale con il minor pubblico di casa possibile.
venerdì, 2 gennaio 2026, 15:37
I gialloverdi sono stati una delle sorprese di questa prima parte di stagione. Da neopromossa, la compagine fiorentina ha chiuso il girone d'andata con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Partiti con l'obiettivo di una salvezza tranquilla, la Cerretese si è portata ad un solo...
giovedì, 1 gennaio 2026, 20:41
Ripresa degli allenamenti dopo la sosta per l'ultimo dell'anno e i due giorni di riposo concessi da mister Pirozzi. La Lucchese sarà domani mattina a Saltocchio a partire dalla 10,30. L'allenamento sarà a porte aperte: ballottaggi in corso per l'undici titolare a Cerreto Guidi
martedì, 30 dicembre 2026, 09:47
Tanti riflettori sono puntati sul rendimento di Bouhafa Khalil, capocannoniere del girone A con 9 reti: l'attaccante è senza dubbio il trascinatore della Cerretese che da neopromossa sta lottando per i playoff. Al secondo posto della classifica marcatori troviamo uno dei principali protagonisti della Lucchese, ovvero Ahmad Riad
lunedì, 29 dicembre 2026, 09:16
Lucchese che archiviate le feste natalizie è già al lavoro in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio, quando i rossoneri saranno di scena a Cerreto Guidi e sono chiamati a riprendere la marcia dopo qualche passaggio a vuoto, coinciso con due pari consecutivi in trasferta