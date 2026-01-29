Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Vittoria importante su campo non facile"

sabato, 31 gennaio 2026, 17:20

Tre punti che servivano come il pane per non buttare quanto costruito domenica scorsa, tre punti per dimostrare che non c'erano cali di concentrazione in vista ma semmai la voglia di continuare la corsa da capolista: a fine gara Mister Pirozzi è soddisfatto della prestazione dei suoi in quel di Castelnuovo al cospetto di una formazione che come all'andata ha dato molto filo da torcere ai rossoneri: "Vittoria importante, primo tempo non bene, ma nel secondo tempo siamo scesi in campo diversamente: importante era vincere su un non campo per niente semplice. Nel primo tempo giocavano con Nardi di punta e ci hanno messo in difficoltà".

"Santeramo squalificato? Qualche "Pirozzata" potrei farla, ho già pensato a diverse situazioni. Ringrazio i tanti tifosi, non é facile per loro. Mi complimento con il Castelnuovo, siamo stati trattati con gentilezza. Ringrazio il sindaco Tagliasacchi che ha soccorso la mia comunità di Amatrice nel momento del terremoto Riad infortunato? Vedremo. Zenuini é un buon giocatore forse deve un po' dimagrire, ma servono tutti con l'atteggiamento giusto. Da martedì testa e cuore al San Giuliano".