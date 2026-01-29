Mister Pirozzi: "Vittoria importante su campo non facile"

Porta Elisa News
sabato, 31 gennaio 2026, 17:20
Tre punti che servivano come il pane per non buttare quanto costruito domenica scorsa, tre punti per dimostrare che non c'erano cali di concentrazione in vista ma semmai la voglia di continuare la corsa da capolista: a fine gara Mister Pirozzi è soddisfatto della prestazione dei suoi in quel di Castelnuovo al cospetto di una formazione che come all'andata ha dato molto filo da torcere ai rossoneri: "Vittoria importante, primo tempo non bene, ma nel secondo tempo siamo scesi in campo diversamente: importante era vincere su un non campo per niente semplice. Nel primo tempo giocavano con Nardi di punta e ci hanno messo in difficoltà".
"Santeramo squalificato? Qualche "Pirozzata" potrei farla, ho già pensato a diverse situazioni. Ringrazio i tanti tifosi, non é facile per loro. Mi complimento con il Castelnuovo, siamo stati trattati con gentilezza. Ringrazio il sindaco Tagliasacchi che ha soccorso la mia comunità di Amatrice nel momento del terremoto Riad infortunato? Vedremo. Zenuini é un buon giocatore forse deve un po' dimagrire, ma servono tutti con l'atteggiamento giusto. Da martedì testa e cuore al San Giuliano".
sabato, 31 gennaio 2026, 17:19
In un match di grande tenore agonistico, i rossoneri offrono una prestazione senza grandi acuti in avanti ma solida. Pupeschi insuperabile in difesa, Fedato prova a inventare, Riad va ancora a segno con una gemma: le pagelle di Gazzetta
sabato, 31 gennaio 2026, 13:58
Rossoneri impegnati in Garfagnana e alla caccia di punti per conservare il primato in classifica: occasione per Nardi in avvio, poi Riad conclude fuori. Nella ripresa occasioni per Riad e Zenuni. Poi eurogol di Riad. Traversa di Bartolomei
venerdì, 30 gennaio 2026, 15:46
Dopo il successo contro il Viareggio, la Lucchese è chiamata al bis nella trasferta di Castelnuovo Garfagnana di domani (ore 14,30). Davanti a uno stadio che si preannuncia molto colorato di rossonero, gli uomini di mister Pirozzi sono a caccia di tre punti che consentano di mantenere se non incrementare...
giovedì, 29 gennaio 2026, 09:19
Le strade tra la Lucchese e Mattia Caggianese si separano: con una nota ufficiale, la società rossonera comunica la rescissione consensuale del contratto con il giocatore che nella prima parte di stagione aveva comunque dato un importante contributo