Mister Pirozzi: "Grande prestazione"

mercoledì, 7 gennaio 2026, 09:04
Delusione per il risultato, soddisfazione per la prestazione: mister Pirozzi ha visto una Lucchese nuovamente combattente: "Grande prestazione della squadra sia io che il presidente, che ha fatto un discorso importante in settimana ai ragazzi, avevamo chiesto coraggio e l'ho visto, se c'è una squadra che meritava eravamo noi: abbiamo fatto una grande prestazione e ho fatto i complimenti ai ragazzi. C'è il rammarico per un risultato che non ci premia: domenica mi attendo la stessa prestazione ed intensità".
"La corsa alla vittoria? E' un campionato di Formula 1: è unj campionato lungo, dobbiamo continuare così. Santeramo aveva giocato a centrocampo da piccolo ma ha fatto bene, oggi ho rivisto la Pantera e non un micio. Colferai? Ha fatto bene. Se c'è qualcosa da fare la società lo sa ma va bene così. Ripeto: oggi è stato lo spirito che mi è piaciuto".
mercoledì, 7 gennaio 2026, 17:03
La Lucchese pareggia ancora una volta ma torna a giocare e a costruire occasioni: bene Santeramo a centrocampo, Piazze il solito lottatore, Rotondo inficia la propria gara con un errore che costa il pari, non convince Colferai: le pagelle di Gazzetta
mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:38
L'attaccante rossonero autore del gol: "Faccio i complimenti alla squadra per quanto fatto, meritavamo di più, ma il calcio funziona così. Dobbiamo tutti dare di più e siamo tutti convinti di poterlo fare: io sono orgoglioso di fare parte di questa squadra"
mercoledì, 7 gennaio 2026, 14:03
Rossoneri impegnati nello scontro diretto con l'altra capolista: Piazze sblocca nel primo tempo, poi occasione per gli ospiti. Nella ripresa Santeramo e Camilli vicini al raddoppio poi pareggia Palaj. Doppio salvataggio sulla linea degli ospiti
martedì, 6 gennaio 2026, 17:33
Il tecnico rossonero: "E' una gara importante, ma non decisiva: è uno scontro diretto che dovremo affrontare alzando un po' l'asticella. Nelle ultime partite abbiamo perso qualcosa dello spirito che contraddistingue questa squadra. Picchi? Vedremo all'ultimo secondo se sarà della partita, ma deve stare bene"