Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Grande prestazione"

mercoledì, 7 gennaio 2026, 09:04

Delusione per il risultato, soddisfazione per la prestazione: mister Pirozzi ha visto una Lucchese nuovamente combattente: "Grande prestazione della squadra sia io che il presidente, che ha fatto un discorso importante in settimana ai ragazzi, avevamo chiesto coraggio e l'ho visto, se c'è una squadra che meritava eravamo noi: abbiamo fatto una grande prestazione e ho fatto i complimenti ai ragazzi. C'è il rammarico per un risultato che non ci premia: domenica mi attendo la stessa prestazione ed intensità".

"La corsa alla vittoria? E' un campionato di Formula 1: è unj campionato lungo, dobbiamo continuare così. Santeramo aveva giocato a centrocampo da piccolo ma ha fatto bene, oggi ho rivisto la Pantera e non un micio. Colferai? Ha fatto bene. Se c'è qualcosa da fare la società lo sa ma va bene così. Ripeto: oggi è stato lo spirito che mi è piaciuto".