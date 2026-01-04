Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Dobbiamo ritrovare maggiore coraggio"

martedì, 6 gennaio 2026, 17:33

Vigilia di scontro diretto: a meno di ventiquattro ore di distanza da Lucchese-Zenith Prato, mister Pirozzi fa il punto della situazione in vista di una delle gare più attese a cui i rossoneri arrivano con alcuni acciaccati e con la squalifica di Del Rosso: "E' una gara importante, ma non decisiva: è uno scontro diretto che dovremo affrontare alzando un po' l'asticella. Nelle ultime partite abbiamo perso qualcosa dello spirito che contraddistingue questa squadra, vuoi anche per le tante partite, ma dovremo cercare di fare la gara giusta e la squadra non deve avere paura: serve rispetto e sfrontatezza, che un po' si è perso. Anche domenica, dopo la partita si era messa bene, siamo stati un po' passivi e il pari è frutto di un atteggiamento sbagliato, troppo remissivo, di cui mi assumo la responsabilità. Deve venire fuori una bella gara tra due squadre che hanno valori, loro hanno larga parte della rosa dello scorso campionato in D".

"Dobbiamo continuare ad avere coraggio e dare soddisfazioni a chi ci viene a vedere: abbiamo gli elementi per farlo. Picchi? Vedremo all'ultimo secondo se sarà della partita, ma deve stare bene, meglio un somaro, con tutto il rispetto, e che hanno fatto la storia della nostra storia basti pensare alla Prima §Guerra Mondiale, che un cavallo azzoppato. Scenderanno in campo coloro che mi daranno più garanzie".