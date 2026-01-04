Mister Pirozzi: "Dobbiamo ritrovare maggiore coraggio"

Porta Elisa News
martedì, 6 gennaio 2026, 17:33
Vigilia di scontro diretto: a meno di ventiquattro ore di distanza da Lucchese-Zenith Prato, mister Pirozzi fa il punto della situazione in vista di una delle gare più attese a cui i rossoneri arrivano con alcuni acciaccati e con la squalifica di Del Rosso: "E' una gara importante, ma non decisiva: è uno scontro diretto che dovremo affrontare alzando un po' l'asticella. Nelle ultime partite abbiamo perso qualcosa dello spirito che contraddistingue questa squadra, vuoi anche per le tante partite, ma dovremo cercare di fare la gara giusta e la squadra non deve avere paura: serve rispetto e sfrontatezza, che un po' si è perso. Anche domenica, dopo la partita si era messa bene, siamo stati un po' passivi e il pari è frutto di un atteggiamento sbagliato, troppo remissivo, di cui mi assumo la responsabilità. Deve venire fuori una bella gara tra due squadre che hanno valori, loro hanno larga parte della rosa dello scorso campionato in D".
"Dobbiamo continuare ad avere coraggio e dare soddisfazioni a chi ci viene a vedere: abbiamo gli elementi per farlo. Picchi? Vedremo all'ultimo secondo se sarà della partita, ma deve stare bene, meglio un somaro, con tutto il rispetto, e che hanno fatto la storia della nostra storia basti pensare alla Prima §Guerra Mondiale, che un cavallo azzoppato. Scenderanno in campo coloro che mi daranno più garanzie".
martedì, 6 gennaio 2026, 14:57
Seconda sfida in tre giorni per la Lucchese che domani pomeriggio al Porta Elisa ospita la Zenith Prato: sarà il primo di tre scontri diretti con le altre formazioni che occupano la parte alta della classifica: la probabile formazione
lunedì, 5 gennaio 2026, 16:43
Gli amaranto si trovano al primo posto, a pari merito con la Pantera, a quota 33 punti. In 18 gare, gli uomini di Settesoldi hanno collezionato dieci vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Ma nella prima parte di stagione, la Zenith ha steccato negli scontri diretti contro le prime della...
lunedì, 5 gennaio 2026, 14:09
La Lucchese comunica che da lunedì 5 gennaio è attiva la prevendita per Lucchese–Zenith Prato, gara valida per la 19ª giornata del campionato in programma mercoledì alle 14,30. Ecco i prezzi e dove acquistarli
domenica, 4 gennaio 2026, 18:13
Il tecnico rossonero: "Il campionato è lungo e più di una volta mi è capitato di vincerlo all'ultimo secondo. Peccato per l'espulsione di Del Rosso che ci complica i piani per mercoledì: la designazione di un arbitro di Prato a tre giorni dalla sfida con la Zenith era da evitare.