Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Niente tifosi nemmeno a Livorno

venerdì, 9 gennaio 2026, 08:56

Ancora un divieto per i tifosi rossoneri: la questura di Livorno ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti di Lucca e Massa Carrara per la gara Pro Livorno-Lucchese, in programma domenica 11 gennaio alle ore 14:30: lo comunica la stessa società. ancora da verificare l'ipotesi di una diretta streaming come successo in altre circostanze.

L'ennesima decisione che penalizza i tifosi e la conferma di una cronica incapacità di gestire l'ordine pubblico da parte di coloro che sarebbero preposti e che come quasi unica risposta prescrivono divieti. Ogni settimana sono infatti decine le partite, anche di categorie dilettantistiche, a essere oggetto di provvedimenti restrittivi, un quadro che non ha paragoni con nessuno stato europeo. In stagione è la quinta volta che viene impedito ai supporter della Lucchese di assistere a una gara. 

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 9 gennaio 2026, 13:54

Gli avversari dei rossoneri: la Pro Livorno

Trasferta tutt'altro che semplice per la Pantera che di fronte si troverà una squadra che, a dispetto del penultimo posto in classifica, nelle ultime settimane ha dato importanti segnali di vita: a metà novembre c'è stato il ritorno in panchina di mister Bandinelli, dal suo arrivo, i labronici hanno collezionato...

mercoledì, 7 gennaio 2026, 17:03

Bella prestazione di squadra

La Lucchese pareggia ancora una volta ma torna a giocare e a costruire occasioni: bene Santeramo a centrocampo, Piazze il solito lottatore, Rotondo inficia la propria gara con un errore che costa il pari, non convince Colferai: le pagelle di Gazzetta

ESSECIstampa

mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:38

Piazze: "Meritavamo di piu"

L'attaccante rossonero autore del gol: "Faccio i complimenti alla squadra per quanto fatto, meritavamo di più, ma il calcio funziona così. Dobbiamo tutti dare di più e siamo tutti convinti di poterlo fare: io sono orgoglioso di fare parte di questa squadra"

mercoledì, 7 gennaio 2026, 14:03

Lucchese-Zenith Prato: 1-1 al 46' st Dentro Ragghianti

Rossoneri impegnati nello scontro diretto con l'altra capolista: Piazze sblocca nel primo tempo, poi occasione per gli ospiti. Nella ripresa Santeramo e Camilli vicini al raddoppio poi pareggia Palaj. Doppio salvataggio sulla linea degli ospiti

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px