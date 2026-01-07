Porta Elisa News



Niente tifosi nemmeno a Livorno

venerdì, 9 gennaio 2026, 08:56

Ancora un divieto per i tifosi rossoneri: la questura di Livorno ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti di Lucca e Massa Carrara per la gara Pro Livorno-Lucchese, in programma domenica 11 gennaio alle ore 14:30: lo comunica la stessa società. ancora da verificare l'ipotesi di una diretta streaming come successo in altre circostanze.

L'ennesima decisione che penalizza i tifosi e la conferma di una cronica incapacità di gestire l'ordine pubblico da parte di coloro che sarebbero preposti e che come quasi unica risposta prescrivono divieti. Ogni settimana sono infatti decine le partite, anche di categorie dilettantistiche, a essere oggetto di provvedimenti restrittivi, un quadro che non ha paragoni con nessuno stato europeo. In stagione è la quinta volta che viene impedito ai supporter della Lucchese di assistere a una gara.