Niente tifosi nemmeno a Livorno

venerdì, 9 gennaio 2026, 08:56
Ancora un divieto per i tifosi rossoneri: la questura di Livorno ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti di Lucca e Massa Carrara per la gara Pro Livorno-Lucchese, in programma domenica 11 gennaio alle ore 14:30: lo comunica la stessa società. ancora da verificare l'ipotesi di una diretta streaming come successo in altre circostanze.
L'ennesima decisione che penalizza i tifosi e la conferma di una cronica incapacità di gestire l'ordine pubblico da parte di coloro che sarebbero preposti e che come quasi unica risposta prescrivono divieti. Ogni settimana sono infatti decine le partite, anche di categorie dilettantistiche, a essere oggetto di provvedimenti restrittivi, un quadro che non ha paragoni con nessuno stato europeo. In stagione è la quinta volta che viene impedito ai supporter della Lucchese di assistere a una gara.
venerdì, 9 gennaio 2026, 13:54
Trasferta tutt'altro che semplice per la Pantera che di fronte si troverà una squadra che, a dispetto del penultimo posto in classifica, nelle ultime settimane ha dato importanti segnali di vita: a metà novembre c'è stato il ritorno in panchina di mister Bandinelli, dal suo arrivo, i labronici hanno collezionato...
mercoledì, 7 gennaio 2026, 17:03
La Lucchese pareggia ancora una volta ma torna a giocare e a costruire occasioni: bene Santeramo a centrocampo, Piazze il solito lottatore, Rotondo inficia la propria gara con un errore che costa il pari, non convince Colferai: le pagelle di Gazzetta
mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:38
L'attaccante rossonero autore del gol: "Faccio i complimenti alla squadra per quanto fatto, meritavamo di più, ma il calcio funziona così. Dobbiamo tutti dare di più e siamo tutti convinti di poterlo fare: io sono orgoglioso di fare parte di questa squadra"
mercoledì, 7 gennaio 2026, 14:03
Rossoneri impegnati nello scontro diretto con l'altra capolista: Piazze sblocca nel primo tempo, poi occasione per gli ospiti. Nella ripresa Santeramo e Camilli vicini al raddoppio poi pareggia Palaj. Doppio salvataggio sulla linea degli ospiti