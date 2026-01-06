Bella prestazione di squadra

Porta Elisa News
Milan: SV Spettatore non pagante sino al momento del pari dove può fare poco anche se non è parso particolarmente reattivo.
Xeka: 6 Ritrova la maglia da titolare, gara ordinata e senza sbavature.
Lorenzini: 6 Meno esplosivo di Cerreto Guidi, ma comunque efficace
Santeramo: 6,5 Posizionato insolitamente a centrocampo, interpreta bene anche questo ruolo e solo una grande parata del portiere ospite gli impedisce il raddoppio.
Pupeschi: 6,5 Sicurezza in difesa, anche se non aveva al fianco Santeramo.
Rotondo: 5 Fa un intervento su Parrini che vale quanto un gol realizzato, ma nella ripresa fa la frittata in occasione del pari ospite.
Bartolotta: 6 Meglio delle ultime prestazioni ma non è ancora il giocatore conosciuto a inizio stagione.
Russo: 6 Lotta a centrocampo e se la cava sino al momento della sostituzione.
Camilli: 6 Sgomita per tutto il tempo e difende molti palloni: ha solo una occasione nella ripresa e la cicca.
Colferai: 5,5 Confermato nell'undici di base, scalda le mani al portiere ospite in un paio di occasioni, poi si spegne.
Piazze: 6,5 Ritrova la maglia da titolare e con la immensa voglia di lottare propizia e realizza il vantaggio.
Sansaro: SV
Riad: SV
Cagggianese: SV
Ragghianti: SV
L'attaccante rossonero autore del gol: "Faccio i complimenti alla squadra per quanto fatto, meritavamo di più, ma il calcio funziona così. Dobbiamo tutti dare di più e siamo tutti convinti di poterlo fare: io sono orgoglioso di fare parte di questa squadra"
Rossoneri impegnati nello scontro diretto con l'altra capolista: Piazze sblocca nel primo tempo, poi occasione per gli ospiti. Nella ripresa Santeramo e Camilli vicini al raddoppio poi pareggia Palaj. Doppio salvataggio sulla linea degli ospiti
Il tecnico rossonero: "Avevamo chiesto coraggio e l'ho visto, se c'è una squadra che meritava eravamo noi: abbiamo fatto una grande prestazione e ho fatto i complimenti ai ragazzi. C'è il rammarico per un risultato che non ci premia: domenica mi attendo la stessa prestazione ed intensità"
Il tecnico rossonero: "E' una gara importante, ma non decisiva: è uno scontro diretto che dovremo affrontare alzando un po' l'asticella. Nelle ultime partite abbiamo perso qualcosa dello spirito che contraddistingue questa squadra. Picchi? Vedremo all'ultimo secondo se sarà della partita, ma deve stare bene"