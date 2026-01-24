Cuore, cervello, classe

Porta Elisa News
domenica, 25 gennaio 2026, 17:40
Milan 8: Salva la porta in più occasioni anche con parate decisive.
Xeka 7: Si trova nuovamente di fronte dei fuoriclasse di categoria e senza fronzoli riesce a limitarli.
Tosi 7: Schierato titolare si fa sempre trovare nel vivo del gioco, sia in costruzione che in difesa.
Pupeschi 6,5: Ordinato e affidabile, fa sentire il proprio carisma a compagni ed avversari.
Santeramo 6,5: anche lui alza le barricate con la consueta efficacia e si vede anche negare il gol da una grande parata del portiere del Viareggio.
Del Rosso 6,5: Riesce a dare ordine alla manovra senza commettere errori e presidiando con grande caparbietà la mediana.
Russo 6,5: Deve vedersela con la verve di Kapiè, che nel primo tempo sembra imprendibile, e con grande abnegazione se la cava; lotta e recupera palloni senza risparmiarsi.
Bartolotta 6: Prova meno appariscente di altre volte, d'altra parte deve soprattutto aiutare Xeka laddove il Viareggio è più intraprendente, così il suo contributo offensivo è meno incisivo del solito.
Riad 7,5: Sempre nel vivo del gioco, imprendibile, disordina la difesa di Vangioni e fornisce l’assist del gol; se solo fosse più lucido e meno lezioso quando c'è da concretizzare, probabilmente la partita sarebbe stata chiusa prima.
Camilli 6: Lotta e riesce anche a proteggere qualche pallone, ma non viene pressoché mai messo in condizione di tirare in porta.
Fedato 6,5: A tutto campo a rifinire il gioco, se gli fosse riuscita l'esecuzione della metà delle idee che gli sono venute in mente avremmo visto un'altra partita; impreciso, trova il gol aiutato dalla fortuna sotto forma di deviazione.
Lorenzini, Sansaro, Piazze, Colferai s.v.
domenica, 25 gennaio 2026, 17:06
L'attaccante che ha deciso il match: "Non è stata una scelta facile venire qui visto che ero in testa in Serie D, ma credo in questo progetto del presidente che è partito dal nulla: oggi atmosfera da Lega Pro, oggi ho visto i miei compagni lottare su tutti i palloni,...
domenica, 25 gennaio 2026, 13:50
Rossoneri impegnati con il Viareggio in un match di altissima classifica: occasioni per Riad e Fedato, per gli ospiti Kthella impegna due volte Milan sul finire del primo tempo. A inizio ripresa sblocca Fedato, poi occasioni per lo stesso Fedato e Santeramo ma Nucci dice no. Pegollo centra la traversa...
domenica, 25 gennaio 2026, 08:41
Il tecnico rossonero: "Complimenti al Viareggio, é stata una bella partita. Dedico la vittoria ad Alfredo dirigente della Juniores che non sta molto bene. Un ringraziamento al pubblico presente oggi e spero che anche contro il Castelnuovo e nelle prossime partite ci sia lo stesso sostegno. L'episodio di Galligani? Ha...
sabato, 24 gennaio 2026, 15:05
Terza gara stagionale contro i bianconeri per la Lucchese che domani pomeriggio affronta il Viareggio senza i suoi tifosi al Porta Elisa. Gara importante, ma non decisiva nella corsa al campionato e che rappresenta l'ultimo scontro diretto per i rossoneri. La probabile formazione