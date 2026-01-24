Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Cuore, cervello, classe

domenica, 25 gennaio 2026, 17:40

Milan 8: Salva la porta in più occasioni anche con parate decisive.

Xeka 7: Si trova nuovamente di fronte dei fuoriclasse di categoria e senza fronzoli riesce a limitarli.

Tosi 7: Schierato titolare si fa sempre trovare nel vivo del gioco, sia in costruzione che in difesa.

Pupeschi 6,5: Ordinato e affidabile, fa sentire il proprio carisma a compagni ed avversari.

Santeramo 6,5: anche lui alza le barricate con la consueta efficacia e si vede anche negare il gol da una grande parata del portiere del Viareggio.

Del Rosso 6,5: Riesce a dare ordine alla manovra senza commettere errori e presidiando con grande caparbietà la mediana.

Russo 6,5: Deve vedersela con la verve di Kapiè, che nel primo tempo sembra imprendibile, e con grande abnegazione se la cava; lotta e recupera palloni senza risparmiarsi.

Bartolotta 6: Prova meno appariscente di altre volte, d'altra parte deve soprattutto aiutare Xeka laddove il Viareggio è più intraprendente, così il suo contributo offensivo è meno incisivo del solito.

Riad 7,5: Sempre nel vivo del gioco, imprendibile, disordina la difesa di Vangioni e fornisce l’assist del gol; se solo fosse più lucido e meno lezioso quando c'è da concretizzare, probabilmente la partita sarebbe stata chiusa prima.

Camilli 6: Lotta e riesce anche a proteggere qualche pallone, ma non viene pressoché mai messo in condizione di tirare in porta.

Fedato 6,5: A tutto campo a rifinire il gioco, se gli fosse riuscita l'esecuzione della metà delle idee che gli sono venute in mente avremmo visto un'altra partita; impreciso, trova il gol aiutato dalla fortuna sotto forma di deviazione.

Lorenzini, Sansaro, Piazze, Colferai s.v.

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 25 gennaio 2026, 17:06

Fedato: "Oggi vittoria di squadra"

L'attaccante che ha deciso il match: "Non è stata una scelta facile venire qui visto che ero in testa in Serie D, ma credo in questo progetto del presidente che è partito dal nulla: oggi atmosfera da Lega Pro, oggi ho visto i miei compagni lottare su tutti i palloni,...

domenica, 25 gennaio 2026, 13:50

Lucchese-Viareggio: 1-0 al 48' st Pegollo centra la traversa

Rossoneri impegnati con il Viareggio in un match di altissima classifica: occasioni per Riad e Fedato, per gli ospiti Kthella impegna due volte Milan sul finire del primo tempo. A inizio ripresa sblocca Fedato, poi occasioni per lo stesso Fedato e Santeramo ma Nucci dice no. Pegollo centra la traversa...

ESSECIstampa

domenica, 25 gennaio 2026, 08:41

Mister Pirozzi: "Non è ancora finita"

Il tecnico rossonero: "Complimenti al Viareggio, é stata una bella partita. Dedico la vittoria ad Alfredo dirigente della Juniores che non sta molto bene. Un ringraziamento al pubblico presente oggi e spero che anche contro il Castelnuovo e nelle prossime partite ci sia lo stesso sostegno. L'episodio di Galligani? Ha...

sabato, 24 gennaio 2026, 15:05

Ultimo scontro diretto del torneo

Terza gara stagionale contro i bianconeri per la Lucchese che domani pomeriggio affronta il Viareggio senza i suoi tifosi al Porta Elisa. Gara importante, ma non decisiva nella corsa al campionato e che rappresenta l'ultimo scontro diretto per i rossoneri. La probabile formazione

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px