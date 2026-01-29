I rossoneri battagliano per tutta la gara

Porta Elisa News
Milan: SV Non tocca un pallone e si guarda la traversa di Bartolomei senza nulla potere.
Xeka: 6 Confermato sulla fascia dopo la partita gagliarda contro il Viareggio, se la deve vedere con un giocatore di indubbio valore come El Hadoui, ma tiene abbastanza botta.
Tosi: 6 Seconda da titolare per l'ex San Marino, che spesso pare con il freno a mano tirato.
Del Rosso: 6,5 Parte da regista arretrato poi si sposta una volta entrato Zenuni, gara sotto quanto visto contro il Viareggio ma pur sempre di sostanza.
Pupeschi: 7 Poca estetica molta sostanza quando serve, sbroglia almeno due-tre situazioni potenzialmente pericolose compresa una a una manciata di secondi dalla fine.
Santeramo: 6,5 Solita personalità, solita capacità di dirigere la difesa. Rimedia un cartellino che lo costringerà a stare fuori contro il San Giuliano.
Bartolotta: 6,5 si fa notare sia in fase difensiva che di attacco, non molla un pallone
Russo: 5,5 Si vede poco, perde qualche contrasto e viene sostituito a inizio ripresa.
Camilli: 5,5 Troppo isolato: finisce troppe volte in fuorigioco e non vince praticamente un duello. Sembra in una fase leggermente involutiva.
Fedato: 6,5 Quando si accende è l'unico a portare pericoli. Prova a impostare la manovra da dietro per vivacizzare il fronte d'attacco, eccede nei tentativi di tiro, ma cerca di sbloccare in ogni modo la gara. La sua voglia si legge in quella lotta sul filo del fallo laterale a poco dalla fine.
Riad: 6,5 Era difficile ripetere la gara disputata contro il Viareggio, non colpisce bene a inizio ripresa quando potrebbe fare male di testa ma si inventa un eurogol pochi minuti dopo. Sostituito per un problema muscolare e c'è da fare gli scongiuri.
Zenuni: 6 Fa il suo esordio a inizio ripresa per dare fosforo alla manovra rossonera, sbaglia un gol pochi minuti dopo l'ingresso in campo, ma vivacizza il gioco.
Colferai: 5,5 Si fa notare più che altro per un pallone perso che provoca una pericolosa ripartenza dei padroni di casa.
Ragghianti: 6 Pochi minuti, ma tanta grinta
Lorenzini: 6 Come sopra.
Il tecnico rossonero: "Primo tempo non bene, ma nel secondo tempo siamo scesi in campo diversamente. Complimenti e grazie al Castelnuovo che ci ha trattati con grande gentilezza. La squalifica di Santeramo? Mi inventerò qualche soluzione. Riad? Vedremo la gravità dell'ìnfortunio"
Rossoneri impegnati in Garfagnana e alla caccia di punti per conservare il primato in classifica: occasione per Nardi in avvio, poi Riad conclude fuori. Nella ripresa occasioni per Riad e Zenuni. Poi eurogol di Riad. Traversa di Bartolomei
Dopo il successo contro il Viareggio, la Lucchese è chiamata al bis nella trasferta di Castelnuovo Garfagnana di domani (ore 14,30). Davanti a uno stadio che si preannuncia molto colorato di rossonero, gli uomini di mister Pirozzi sono a caccia di tre punti che consentano di mantenere se non incrementare...
Le strade tra la Lucchese e Mattia Caggianese si separano: con una nota ufficiale, la società rossonera comunica la rescissione consensuale del contratto con il giocatore che nella prima parte di stagione aveva comunque dato un importante contributo