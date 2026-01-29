I rossoneri battagliano per tutta la gara

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 31 gennaio 2026, 17:20

Il tecnico rossonero: "Primo tempo non bene, ma nel secondo tempo siamo scesi in campo diversamente. Complimenti e grazie al Castelnuovo che ci ha trattati con grande gentilezza. La squalifica di Santeramo? Mi inventerò qualche soluzione. Riad? Vedremo la gravità dell'ìnfortunio"

sabato, 31 gennaio 2026, 13:58

Rossoneri impegnati in Garfagnana e alla caccia di punti per conservare il primato in classifica: occasione per Nardi in avvio, poi Riad conclude fuori. Nella ripresa occasioni per Riad e Zenuni. Poi eurogol di Riad. Traversa di Bartolomei

venerdì, 30 gennaio 2026, 15:46

Dopo il successo contro il Viareggio, la Lucchese è chiamata al bis nella trasferta di Castelnuovo Garfagnana di domani (ore 14,30). Davanti a uno stadio che si preannuncia molto colorato di rossonero, gli uomini di mister Pirozzi sono a caccia di tre punti che consentano di mantenere se non incrementare...

giovedì, 29 gennaio 2026, 09:19

Le strade tra la Lucchese e Mattia Caggianese si separano: con una nota ufficiale, la società rossonera comunica la rescissione consensuale del contratto con il giocatore che nella prima parte di stagione aveva comunque dato un importante contributo