Piazze: "Meritavamo di piu"

mercoledì, 7 gennaio 2026, 17:03

La Lucchese pareggia ancora una volta ma torna a giocare e a costruire occasioni: bene Santeramo a centrocampo, Piazze il solito lottatore, Rotondo inficia la propria gara con un errore che costa il pari, non convince Colferai: le pagelle di Gazzetta

mercoledì, 7 gennaio 2026, 14:03

Rossoneri impegnati nello scontro diretto con l'altra capolista: Piazze sblocca nel primo tempo, poi occasione per gli ospiti. Nella ripresa Santeramo e Camilli vicini al raddoppio poi pareggia Palaj. Doppio salvataggio sulla linea degli ospiti

mercoledì, 7 gennaio 2026, 09:04

Il tecnico rossonero: "Avevamo chiesto coraggio e l'ho visto, se c'è una squadra che meritava eravamo noi: abbiamo fatto una grande prestazione e ho fatto i complimenti ai ragazzi. C'è il rammarico per un risultato che non ci premia: domenica mi attendo la stessa prestazione ed intensità"

martedì, 6 gennaio 2026, 17:33

Il tecnico rossonero: "E' una gara importante, ma non decisiva: è uno scontro diretto che dovremo affrontare alzando un po' l'asticella. Nelle ultime partite abbiamo perso qualcosa dello spirito che contraddistingue questa squadra. Picchi? Vedremo all'ultimo secondo se sarà della partita, ma deve stare bene"