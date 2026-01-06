Piazze: "Meritavamo di piu"

Porta Elisa News
mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:38
Facundo Piazze realizza il suo terzo gol in campionato e guida la squadra contro la Zenith con la sua solita generosità ma a fine gara c'è rammarico per un pari decisamente stretto: "Faccio i complimenti alla squadra per quanto fatto, meritavamo di più, ma il calcio funziona così. Dobbiamo tutti dare di più, ma siamo tutti convinti di poterlo fare sono orgoglioso di fare parte di questa squadra".
"Il presunto fallo mio? Non ricordo, quanto al gol non ha importanza che segni io o qualcun altro. Sappiamo che è ancora lunga e questo mese è importante. Sappiamo che dobbiamo andare a mille: la nostra forza deve essere questa, e l'impegno non è mai mancato e non mancherà. Io al fianco di Camilli? E' unba scelta tecnica, comunque ci mettano in campo dobbiamo solo fare bene: il lavoro duro paga alla fine".
mercoledì, 7 gennaio 2026, 17:03
La Lucchese pareggia ancora una volta ma torna a giocare e a costruire occasioni: bene Santeramo a centrocampo, Piazze il solito lottatore, Rotondo inficia la propria gara con un errore che costa il pari, non convince Colferai: le pagelle di Gazzetta
mercoledì, 7 gennaio 2026, 14:03
Rossoneri impegnati nello scontro diretto con l'altra capolista: Piazze sblocca nel primo tempo, poi occasione per gli ospiti. Nella ripresa Santeramo e Camilli vicini al raddoppio poi pareggia Palaj. Doppio salvataggio sulla linea degli ospiti
mercoledì, 7 gennaio 2026, 09:04
Il tecnico rossonero: "Avevamo chiesto coraggio e l'ho visto, se c'è una squadra che meritava eravamo noi: abbiamo fatto una grande prestazione e ho fatto i complimenti ai ragazzi. C'è il rammarico per un risultato che non ci premia: domenica mi attendo la stessa prestazione ed intensità"
martedì, 6 gennaio 2026, 17:33
Il tecnico rossonero: "E' una gara importante, ma non decisiva: è uno scontro diretto che dovremo affrontare alzando un po' l'asticella. Nelle ultime partite abbiamo perso qualcosa dello spirito che contraddistingue questa squadra. Picchi? Vedremo all'ultimo secondo se sarà della partita, ma deve stare bene"