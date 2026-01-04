Via agli scontri diretti

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 6 gennaio 2026, 17:33

Il tecnico rossonero: "E' una gara importante, ma non decisiva: è uno scontro diretto che dovremo affrontare alzando un po' l'asticella. Nelle ultime partite abbiamo perso qualcosa dello spirito che contraddistingue questa squadra. Picchi? Vedremo all'ultimo secondo se sarà della partita, ma deve stare bene"

lunedì, 5 gennaio 2026, 16:43

Gli amaranto si trovano al primo posto, a pari merito con la Pantera, a quota 33 punti. In 18 gare, gli uomini di Settesoldi hanno collezionato dieci vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Ma nella prima parte di stagione, la Zenith ha steccato negli scontri diretti contro le prime della...

lunedì, 5 gennaio 2026, 14:09

La Lucchese comunica che da lunedì 5 gennaio è attiva la prevendita per Lucchese–Zenith Prato, gara valida per la 19ª giornata del campionato in programma mercoledì alle 14,30. Ecco i prezzi e dove acquistarli

domenica, 4 gennaio 2026, 18:13

Il tecnico rossonero: "Il campionato è lungo e più di una volta mi è capitato di vincerlo all'ultimo secondo. Peccato per l'espulsione di Del Rosso che ci complica i piani per mercoledì: la designazione di un arbitro di Prato a tre giorni dalla sfida con la Zenith era da evitare.