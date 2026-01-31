Banca di Pescia

Porta Elisa News

Riad, c'è la lesione

giovedì, 5 febbraio 2026, 08:21

Si ferma Ahmad Riad. Dopo l'uscita dal campo per infortunio a Castelnuovo, l'attaccante ha effettuato gli accertamenti strumentali: gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo ma ne avrà, nel migliore dei casi, almeno per una ventina di giorni.

Dunque, tegola sull'attacco della Lucchese che sta entrando nella parte più importante della stagione dovendo gestire i punti di vantaggio sulle inseguitrici a a dieci giornate dalla fine. Nel frattempo, la società ha presentato ricorso contro le cinque giornate di squalifica del difensore Rotondo espulso dalla panchina nella gara di Grosseto.

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 4 febbraio 2026, 15:28

Chi al posto di Santeramo?

Con la squalifica del capitano ora è emergenza difensiva, considerando anche il lungo stop inflitto a Rotondo: ecco le opzioni a disposizione di mister Pirozzi che potrebbe anche scegliere per il cambio di modulo con il passaggio alla difesa a tre

sabato, 31 gennaio 2026, 17:20

Mister Pirozzi: "Vittoria importante su campo non facile"

Il tecnico rossonero: "Primo tempo non bene, ma nel secondo tempo siamo scesi in campo diversamente. Complimenti e grazie al Castelnuovo che ci ha trattati con grande gentilezza. La squalifica di Santeramo? Mi inventerò qualche soluzione. Riad? Vedremo la gravità dell'ìnfortunio"

sabato, 31 gennaio 2026, 17:19

I rossoneri battagliano per tutta la gara

In un match di grande tenore agonistico, i rossoneri offrono una prestazione senza grandi acuti in avanti ma solida. Pupeschi insuperabile in difesa, Fedato prova a inventare, Riad va ancora a segno con una gemma: le pagelle di Gazzetta

sabato, 31 gennaio 2026, 13:58

Castelnuovo G-Lucchese: 0-1 al 45' st Quattro minuti di recupero

Rossoneri impegnati in Garfagnana e alla caccia di punti per conservare il primato in classifica: occasione per Nardi in avvio, poi Riad conclude fuori. Nella ripresa occasioni per Riad e Zenuni. Poi eurogol di Riad. Traversa di Bartolomei

