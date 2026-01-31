Porta Elisa News



Riad, c'è la lesione

giovedì, 5 febbraio 2026, 08:21

Si ferma Ahmad Riad. Dopo l'uscita dal campo per infortunio a Castelnuovo, l'attaccante ha effettuato gli accertamenti strumentali: gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo ma ne avrà, nel migliore dei casi, almeno per una ventina di giorni.

Dunque, tegola sull'attacco della Lucchese che sta entrando nella parte più importante della stagione dovendo gestire i punti di vantaggio sulle inseguitrici a a dieci giornate dalla fine. Nel frattempo, la società ha presentato ricorso contro le cinque giornate di squalifica del difensore Rotondo espulso dalla panchina nella gara di Grosseto.