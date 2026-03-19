Ancora una volta da soli

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sabato, 21 marzo 2026, 12:27

Il tecnico rossonero: "Mi attendo una grande Lucchese: i ragazzi sanno che siamo al rush finale e dobbiamo fare una gara intelligente, contro una formazione che lo scorso anno ha perso la semifinale playoff: se faremo bene, mettiamo una serie ipoteca sul nostro sogno. E' l'ultima curva ma dobbiamo prenderla...

venerdì, 20 marzo 2026, 13:03

Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima a Crespina, sarà interdetta ai tifosi di entrambe le formazioni: dopo le anticipazioni di ieri, è arrivata la comunicazione ufficiale della Prefettura di Pisa e la gara sarà a porte chiuse. E' la stessa società rossonera a confermarlo attraverso i suoi canali

giovedì, 19 marzo 2026, 13:47

Il sindaco: "L'ultimo incontro è andato molto bene, anche sul tema stadio le cose stanno procedendo. Centro Sportivo? Ci sono più aree in discussione, ma non sarebbe un problema dovesse sorgere a Capannori: deciderà la società rossonera"

giovedì, 19 marzo 2026, 10:49

Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà con buona probabilità giocata a porte chiuse. E' questa la decisione verso cui si starebbero orientando Questura e Prefettura di Pisa dopo un sopralluogo all'impianto avvenuto nella giornata di ieri. A breve la decisione finale