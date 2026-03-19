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Ancora una volta da soli

sabato, 21 marzo 2026, 14:18

Forse l'ultima curva prima del rettilineo, un ostacolo che la Lucchese sarà costretta ad affrontare da sola, visto che la Prefettura di Pisa ha optato per far disputare l'incontro di Cenaia a porte chiuse. Si tratta dell'ennesima decisione discutibile che priva la squadra del supporto di non meno di 4-500 tifosi in una giornata che, sulla carta, potrebbe decretare la matematica promozione. Per i tifosi rossoneri resta la diretta tv sui canali social del Cenaia.

I rossoneri infatti hanno otto punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice, la Zenith Prato, e in caso di ulteriore allungo diverrebbero irraggiungibili, a quel punto a tre gare dal termine. Mister Pirozzi dovrà fare a meno di Riad, ancora un problema muscolare che lo terrà lontano per qualche settimana, e di Colferai che dovrebbe tornare a disposizione dopo la pausa pasquale. Al netto di colpi di scena, la formazione dovrebbe essere la seguente: Milan, Xeka, Pupeschi, Santeramo, Lorenzini (Tosi), Picchi, Russo (Del Rosso), Bartolotta, Fedato, Camilli, Piazze. Fischio d'inizio (per l'ultima volta) alle 14,30, le ultime tre gare saranno disputate alle 15.

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