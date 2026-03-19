Ancora una volta da soli

Porta Elisa News
sabato, 21 marzo 2026, 14:18
Forse l'ultima curva prima del rettilineo, un ostacolo che la Lucchese sarà costretta ad affrontare da sola, visto che la Prefettura di Pisa ha optato per far disputare l'incontro di Cenaia a porte chiuse. Si tratta dell'ennesima decisione discutibile che priva la squadra del supporto di non meno di 4-500 tifosi in una giornata che, sulla carta, potrebbe decretare la matematica promozione. Per i tifosi rossoneri resta la diretta tv sui canali social del Cenaia.
I rossoneri infatti hanno otto punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice, la Zenith Prato, e in caso di ulteriore allungo diverrebbero irraggiungibili, a quel punto a tre gare dal termine. Mister Pirozzi dovrà fare a meno di Riad, ancora un problema muscolare che lo terrà lontano per qualche settimana, e di Colferai che dovrebbe tornare a disposizione dopo la pausa pasquale. Al netto di colpi di scena, la formazione dovrebbe essere la seguente: Milan, Xeka, Pupeschi, Santeramo, Lorenzini (Tosi), Picchi, Russo (Del Rosso), Bartolotta, Fedato, Camilli, Piazze. Fischio d'inizio (per l'ultima volta) alle 14,30, le ultime tre gare saranno disputate alle 15.
sabato, 21 marzo 2026, 12:27
Il tecnico rossonero: "Mi attendo una grande Lucchese: i ragazzi sanno che siamo al rush finale e dobbiamo fare una gara intelligente, contro una formazione che lo scorso anno ha perso la semifinale playoff: se faremo bene, mettiamo una serie ipoteca sul nostro sogno. E' l'ultima curva ma dobbiamo prenderla...
venerdì, 20 marzo 2026, 13:03
Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima a Crespina, sarà interdetta ai tifosi di entrambe le formazioni: dopo le anticipazioni di ieri, è arrivata la comunicazione ufficiale della Prefettura di Pisa e la gara sarà a porte chiuse. E' la stessa società rossonera a confermarlo attraverso i suoi canali
giovedì, 19 marzo 2026, 13:47
Il sindaco: "L'ultimo incontro è andato molto bene, anche sul tema stadio le cose stanno procedendo. Centro Sportivo? Ci sono più aree in discussione, ma non sarebbe un problema dovesse sorgere a Capannori: deciderà la società rossonera"
giovedì, 19 marzo 2026, 10:49
Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà con buona probabilità giocata a porte chiuse. E' questa la decisione verso cui si starebbero orientando Questura e Prefettura di Pisa dopo un sopralluogo all'impianto avvenuto nella giornata di ieri. A breve la decisione finale