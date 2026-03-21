Cenaia-Lucchese: 1-1 al 45' st Quattro minuti di recupero

Porta Elisa News
domenica, 22 marzo 2026, 13:43
Cenaia-Lucchese: 1-1
Cenaia: Castaldi, Lischi, Labonia, Bianchi, Signorini, Sartini, D'Agosto (12' st Rnaldi), Kokanzo, Maestu (27' st Pinna), Cito, Remedi (36' st Busiello). A disp. Sanguineti, Leoncini, Cocucci, Korè, Salvini. All. Macelloni.
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso (19' st Picchi), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Zenuni (6' st Russo), Camilli (36' st Ragghianti), Fedato, Piazze (43' st Palma). A disp. Ennached, Rotondo, Tosi, Venanzi, Sansaro. All. Pirozzi.
Arbitro: Cornello di Firenze.
Reti: 17' pt Remedi, 1' st Piazze
Note. Ammoniti: Signorini, Sartini. Angoli: 1-5. Maestu si fa parare un rigore al 2' del primo tempo.
domenica, 22 marzo 2026, 17:53
L'attaccante segna e disputa una buona gara a differenza dei compagni di reparto, a centrocampo bene Del Rosso ma anche Picchi quando viene chiamato in causa, in difesa Xeka è insuperabile: le pagelle di Gazzetta
domenica, 22 marzo 2026, 17:16
Il portiere rossonero che ha neutralizzato un altro rigore: "A parte i primi cinque minuti non abbiamo mai sofferto e giocato solo noi avendo avuto parecchie occasioni. Il rigore? In settimana proviamo anche queste situazioni, ora pensiamo a chiudere il campionato prima possibile, ma il pari me lo tengo stretto"
domenica, 22 marzo 2026, 13:54
Il tecnico rossonero: "Abbiamo subito gol in dieci contro una squadra ostica e si sapeva, la gara me la immaginavo così. Dopo il pari abbiamo avuto occasioni per vincere e nel secondo tempo gli avversari non sono usciti dall'area, ma abbiamo peccato per troppa precipitazione"
sabato, 21 marzo 2026, 14:18
Nell'incontro che potrebbe risultare decisivo nella lotta promozione, la Lucchese è costretta a non poter contare sui propri tifosi per la scelta della Prefettura di Pisa di far disputare a porte chiuse la gara a Cenaia. Mister Pirozzi deve fare a meno anche di Riad: la probabile formazione