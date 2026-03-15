Cenaia-Lucchese, ufficializzate le porte chiuse

Porta Elisa News
venerdì, 20 marzo 2026, 13:03
Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima a Crespina, sarà interdetta ai tifosi di entrambe le formazioni: dopo le anticipazioni di ieri, è arrivata la comunicazione ufficiale della Prefettura di Pisa e la gara sarà a porte chiuse. E' la stessa società rossonera a confermarlo attraverso i suoi canali.
"La Lucchese Calcio – si legge – comunica che in data odierna è stato notificato il dispositivo del Prefetto di Pisa che decreta lo svolgimento a porte chiuse della gara Cenaia-Lucchese, in programma domenica 22 marzo 2026 allo stadio Favilli-Pennati di Cenaia (PI)".
giovedì, 19 marzo 2026, 13:47
Il sindaco: "L'ultimo incontro è andato molto bene, anche sul tema stadio le cose stanno procedendo. Centro Sportivo? Ci sono più aree in discussione, ma non sarebbe un problema dovesse sorgere a Capannori: deciderà la società rossonera"
giovedì, 19 marzo 2026, 10:49
Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà con buona probabilità giocata a porte chiuse. E' questa la decisione verso cui si starebbero orientando Questura e Prefettura di Pisa dopo un sopralluogo all'impianto avvenuto nella giornata di ieri. A breve la decisione finale
giovedì, 19 marzo 2026, 08:16
All'ultimo posto in classifica, il Cenaia vanta il secondo peggior attacco del campionato (23 gol realizzati) e la terza peggiori difesa (43 gol al passivo). Tra le mura amiche del proprio impianto, la squadra arancioneroverde ha colto due vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte.
domenica, 15 marzo 2026, 17:38
Il centravanti mette lo zampino su entrambe le reti, bene anche Piazze entrato nella ripresa e anche lui a segno. Bartolotta inesauribile, la difesa si concede una sola leggerezza che genera il pari: le pagelle di Gazzetta