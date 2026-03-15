Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Cenaia-Lucchese, ufficializzate le porte chiuse

venerdì, 20 marzo 2026, 13:03

Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima a Crespina, sarà interdetta ai tifosi di entrambe le formazioni: dopo le anticipazioni di ieri, è arrivata la comunicazione ufficiale della Prefettura di Pisa e la gara sarà a porte chiuse. E' la stessa società rossonera a confermarlo attraverso i suoi canali. 

"La Lucchese Calcio – si legge – comunica che in data odierna è stato notificato il dispositivo del Prefetto di Pisa che decreta lo svolgimento a porte chiuse della gara Cenaia-Lucchese, in programma domenica 22 marzo 2026 allo stadio Favilli-Pennati di Cenaia (PI)".

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 19 marzo 2026, 13:47

Pardini: "Clima positivo con la Lucchese"

Il sindaco: "L'ultimo incontro è andato molto bene, anche sul tema stadio le cose stanno procedendo. Centro Sportivo? Ci sono più aree in discussione, ma non sarebbe un problema dovesse sorgere a Capannori: deciderà la società rossonera"

giovedì, 19 marzo 2026, 10:49

Cenaia-Lucchese, si va verso il match a porte chiuse

Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà con buona probabilità giocata a porte chiuse. E' questa la decisione verso cui si starebbero orientando Questura e Prefettura di Pisa dopo un sopralluogo all'impianto avvenuto nella giornata di ieri. A breve la decisione finale

ESSECIstampa

giovedì, 19 marzo 2026, 08:16

Gli avversari dei rossoneri: il Cenaia

All'ultimo posto in classifica, il Cenaia vanta il secondo peggior attacco del campionato (23 gol realizzati) e la terza peggiori difesa (43 gol al passivo). Tra le mura amiche del proprio impianto, la squadra arancioneroverde ha colto due vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte.

domenica, 15 marzo 2026, 17:38

Camilli goleador e assistman

Il centravanti mette lo zampino su entrambe le reti, bene anche Piazze entrato nella ripresa e anche lui a segno. Bartolotta inesauribile, la difesa si concede una sola leggerezza che genera il pari: le pagelle di Gazzetta

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px