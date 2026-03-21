Milan:"Abbiamo giocato solo noi"

Porta Elisa News
domenica, 22 marzo 2026, 17:16
Alberto Milan è un po' come tutti i rossoneri rammaricato della mancata promozione matematica, ma comunque soddisfatto del punto in classifica che rinvia la festa pur mantenendo le distanze dalle inseguitrici: "Peccato per il gol subito, dove l'avversario è stato bravo a concludere, ma abbiamo comunque fatto una bella gara. A parte i primi cinque minuti non abbiamo mai sofferto e giocato solo noi avendo avuto parecchie occasioni".
"Il rigore? In settimana proviamo anche queste situazioni, la scelta di non muovermi derivava proprio dallo studio fatto con il preparatore. In ogni caso, il pari ce lo teniamo stretto. Ora pensiamo a chiuderla prima possibile e solo dopo penseremo al futuro di ognuno di noi".
domenica, 22 marzo 2026, 17:53
L'attaccante segna e disputa una buona gara a differenza dei compagni di reparto, a centrocampo bene Del Rosso ma anche Picchi quando viene chiamato in causa, in difesa Xeka è insuperabile: le pagelle di Gazzetta
domenica, 22 marzo 2026, 13:54
Il tecnico rossonero: "Abbiamo subito gol in dieci contro una squadra ostica e si sapeva, la gara me la immaginavo così. Dopo il pari abbiamo avuto occasioni per vincere e nel secondo tempo gli avversari non sono usciti dall'area, ma abbiamo peccato per troppa precipitazione"
domenica, 22 marzo 2026, 13:43
La Lucchese, a porte chiuse, sfida l'ultima in classifica per cercare la matematica promozione: Milan para un rigore in avvio di gara, poi Santeramo sfiora il gol con un tiro da fuori, poi il vantaggio di Remedi. Occasioni per Fedato e Bartolotta. Piazze pareggia in avvio di ripresa
sabato, 21 marzo 2026, 14:18
Nell'incontro che potrebbe risultare decisivo nella lotta promozione, la Lucchese è costretta a non poter contare sui propri tifosi per la scelta della Prefettura di Pisa di far disputare a porte chiuse la gara a Cenaia. Mister Pirozzi deve fare a meno anche di Riad: la probabile formazione