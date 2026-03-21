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Milan:"Abbiamo giocato solo noi"

domenica, 22 marzo 2026, 17:16

Alberto Milan è un po' come tutti i rossoneri rammaricato della mancata promozione matematica, ma comunque soddisfatto del punto in classifica che rinvia la festa pur mantenendo le distanze dalle inseguitrici: "Peccato per il gol subito, dove l'avversario è stato bravo a concludere, ma abbiamo comunque fatto una bella gara. A parte i primi cinque minuti non abbiamo mai sofferto e giocato solo noi avendo avuto parecchie occasioni".

"Il rigore? In settimana proviamo anche queste situazioni, la scelta di non muovermi derivava proprio dallo studio fatto con il preparatore. In ogni caso, il pari ce lo teniamo stretto. Ora pensiamo a chiuderla prima possibile e solo dopo penseremo al futuro di ognuno di noi".