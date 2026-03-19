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Mister Pirozzi: "Grande dispiacere per l'assenza del pubblico"

sabato, 21 marzo 2026, 12:27

Ultima curva? Potrebbe essere, ma Sergio Pirozzi mantiene i toni bassi in vista della gara di domani a Cenaia, una gara a porte chiuse con la Lucchese a un passo dalla matematica promozione: “Domani le difficoltà sono legate al fatto che nei testa coda, la coda non ha nulla da perdere e comunque parliamo di una formazione che ha battuto la Zenith in dieci e con il Viareggio ha perso ma stava vincendo. Il Cenaia ha la possibilità di riagganciare la Larcianese che è ferma. Il campo è stretto e piccolo, ma ci siamo adattati a ogni terreno”.

“C'è grande dispiacere per l'assenza del nostro pubblico che deve subire l'ennesimo divieto, i ragazzi sanno che siamo al rush finale e dobbiamo fare una gara intelligente, contro una formazione che lo scorso anno ha perso la semifinale playoff contro il Castelnuovo Garfagnana: se faremo bene, mettiamo una serie ipoteca sul nostro sogno. E' l'ultima curva ma dobbiamo prenderla bene. La Zenith? Pensiamo a fare la nostra partita”.

“Riad? E' infortunato, non ci sarà vediamo sui tempi di recupero. Colferai? Contiamo di reciuperarlo dopo la sosta. Tanti ragazzi hanno tirato tanto, chi è più pronto a livello mentale e più fresco a livello fisico ci sarà. Davanti hanno segnato le due punte e sono più serene, e Ragghianti è in crescita esponenziale”.