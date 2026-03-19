Mister Pirozzi: "Grande dispiacere per l'assenza del pubblico"

Porta Elisa News
sabato, 21 marzo 2026, 12:27
Ultima curva? Potrebbe essere, ma Sergio Pirozzi mantiene i toni bassi in vista della gara di domani a Cenaia, una gara a porte chiuse con la Lucchese a un passo dalla matematica promozione: “Domani le difficoltà sono legate al fatto che nei testa coda, la coda non ha nulla da perdere e comunque parliamo di una formazione che ha battuto la Zenith in dieci e con il Viareggio ha perso ma stava vincendo. Il Cenaia ha la possibilità di riagganciare la Larcianese che è ferma. Il campo è stretto e piccolo, ma ci siamo adattati a ogni terreno”.
“C'è grande dispiacere per l'assenza del nostro pubblico che deve subire l'ennesimo divieto, i ragazzi sanno che siamo al rush finale e dobbiamo fare una gara intelligente, contro una formazione che lo scorso anno ha perso la semifinale playoff contro il Castelnuovo Garfagnana: se faremo bene, mettiamo una serie ipoteca sul nostro sogno. E' l'ultima curva ma dobbiamo prenderla bene. La Zenith? Pensiamo a fare la nostra partita”.
“Riad? E' infortunato, non ci sarà vediamo sui tempi di recupero. Colferai? Contiamo di reciuperarlo dopo la sosta. Tanti ragazzi hanno tirato tanto, chi è più pronto a livello mentale e più fresco a livello fisico ci sarà. Davanti hanno segnato le due punte e sono più serene, e Ragghianti è in crescita esponenziale”.
sabato, 21 marzo 2026, 14:18
Nell'incontro che potrebbe risultare decisivo nella lotta promozione, la Lucchese è costretta a non poter contare sui propri tifosi per la scelta della Prefettura di Pisa di far disputare a porte chiuse la gara a Cenaia. Mister Pirozzi deve fare a meno anche di Riad: la probabile formazione
venerdì, 20 marzo 2026, 13:03
Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima a Crespina, sarà interdetta ai tifosi di entrambe le formazioni: dopo le anticipazioni di ieri, è arrivata la comunicazione ufficiale della Prefettura di Pisa e la gara sarà a porte chiuse. E' la stessa società rossonera a confermarlo attraverso i suoi canali
giovedì, 19 marzo 2026, 13:47
Il sindaco: "L'ultimo incontro è andato molto bene, anche sul tema stadio le cose stanno procedendo. Centro Sportivo? Ci sono più aree in discussione, ma non sarebbe un problema dovesse sorgere a Capannori: deciderà la società rossonera"
giovedì, 19 marzo 2026, 10:49
Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà con buona probabilità giocata a porte chiuse. E' questa la decisione verso cui si starebbero orientando Questura e Prefettura di Pisa dopo un sopralluogo all'impianto avvenuto nella giornata di ieri. A breve la decisione finale