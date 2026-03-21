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Mister Pirozzi: "Volevamo chiuderla, ma stiamo arrivano alla meta"

domenica, 22 marzo 2026, 13:54

Sergio Pirozzi a fine gara fa di necessità virtù: nessun in casa rossonera voleva il pari ma non c'è stato niente da fare e la festa promozione è rinviata: "Volevamo chiuderla oggi, ma è andata così. Abbiamo subito gol in dieci contro una squadra ostica e si sapeva, la gara me la immaginavo così. Dopo il pari abbiamo avuto occasioni per vincere e nel secondo tempo gli avversari non sono usciti dall'area, ma abbiamo peccato per troppa precipitazione".

Stiamo arrivando, queste due settimane ci serviranno per recuperare qualcuno e di chiudere i conti facendo i tre punti che ci servono per la matematica il prima possibile: siamo ancora a otto punti, stiamo arrivando: la curva è superata, ora siamo sul rettilineo finale".