Mister Pirozzi: "Volevamo chiuderla, ma stiamo arrivano alla meta"

Porta Elisa News
domenica, 22 marzo 2026, 13:54
Sergio Pirozzi a fine gara fa di necessità virtù: nessun in casa rossonera voleva il pari ma non c'è stato niente da fare e la festa promozione è rinviata: "Volevamo chiuderla oggi, ma è andata così. Abbiamo subito gol in dieci contro una squadra ostica e si sapeva, la gara me la immaginavo così. Dopo il pari abbiamo avuto occasioni per vincere e nel secondo tempo gli avversari non sono usciti dall'area, ma abbiamo peccato per troppa precipitazione".
Stiamo arrivando, queste due settimane ci serviranno per recuperare qualcuno e di chiudere i conti facendo i tre punti che ci servono per la matematica il prima possibile: siamo ancora a otto punti, stiamo arrivando: la curva è superata, ora siamo sul rettilineo finale".
domenica, 22 marzo 2026, 17:53
L'attaccante segna e disputa una buona gara a differenza dei compagni di reparto, a centrocampo bene Del Rosso ma anche Picchi quando viene chiamato in causa, in difesa Xeka è insuperabile: le pagelle di Gazzetta
domenica, 22 marzo 2026, 17:16
Il portiere rossonero che ha neutralizzato un altro rigore: "A parte i primi cinque minuti non abbiamo mai sofferto e giocato solo noi avendo avuto parecchie occasioni. Il rigore? In settimana proviamo anche queste situazioni, ora pensiamo a chiudere il campionato prima possibile, ma il pari me lo tengo stretto"
domenica, 22 marzo 2026, 13:43
La Lucchese, a porte chiuse, sfida l'ultima in classifica per cercare la matematica promozione: Milan para un rigore in avvio di gara, poi Santeramo sfiora il gol con un tiro da fuori, poi il vantaggio di Remedi. Occasioni per Fedato e Bartolotta. Piazze pareggia in avvio di ripresa
sabato, 21 marzo 2026, 14:18
Nell'incontro che potrebbe risultare decisivo nella lotta promozione, la Lucchese è costretta a non poter contare sui propri tifosi per la scelta della Prefettura di Pisa di far disputare a porte chiuse la gara a Cenaia. Mister Pirozzi deve fare a meno anche di Riad: la probabile formazione