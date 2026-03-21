Ancora una volta Piazze è decisivo

Porta Elisa News
domenica, 22 marzo 2026, 17:53
Milan: 6,5 Para ancora una volta un rigore in avvio, non può far nulla sul pallonetto di Remedi. Per il resto, ordinaria amministrazione.
Xeka: 6,5 Ritrova la maglia da titolare dopo la parentesi nella Viareggio Cup, è la sua gara: ribatte colpo su colpo, ferma gli avversari a più riprese e fa ripartire l'azione.
Lorenzini: 6 Commette una mezza leggerezza su Maestu e provoca il rigore, sempre nel primo tempo getta alle ortiche un possibile cross o conclusione in area avversaria. Si riscatta nella ripresa con l'assist del pari.
Del Rosso: 6,5 Viene preferito a Picchi, nel primo tempo è il più lucido a centrocampo. Sostituito nella ripresa.
Pupeschi: 6 Gara ordinata, oltretutto giocata in larga parte con alcuni punti di sutura in testa.
Santeramo: 5,5 Liscia il pallone del vantaggio del Cenaia, uno dei pochi errori del campionato.
Bartolotta: 6 Solita partita a tutto campo, meglio nella ripresa.
Zenuni: 6 Parte dall'inizio per la prima volta, fa intravedere qualche buona intuizione e una buona combattività. Sostituito nella ripresa.
Camilli: 5,5 Lotta e non difetta certo nell'impegno, ma conclude molto poco.
Fedato: 5 Tocca tanti palloni, ma non lascia il segno e sbaglia davvero troppo per un giocatore con quei numeri.
Piazze: 7 Confermato dopo il bello spezzone di gara contro il Montespertoli e l'infortunio di Riad, trova ancora un gol. Questo ragazzo gioca nei dilettanti ma è un gran professionista.
Russo: 6 Entra subito nel match, garantendo maggiore dinamismo.
Picchi: 6 Prova a riportare ordine nel traffico caotico.
Ragghianti: SV
Palma: SV
domenica, 22 marzo 2026, 17:16
Il portiere rossonero che ha neutralizzato un altro rigore: "A parte i primi cinque minuti non abbiamo mai sofferto e giocato solo noi avendo avuto parecchie occasioni. Il rigore? In settimana proviamo anche queste situazioni, ora pensiamo a chiudere il campionato prima possibile, ma il pari me lo tengo stretto"
domenica, 22 marzo 2026, 13:54
Il tecnico rossonero: "Abbiamo subito gol in dieci contro una squadra ostica e si sapeva, la gara me la immaginavo così. Dopo il pari abbiamo avuto occasioni per vincere e nel secondo tempo gli avversari non sono usciti dall'area, ma abbiamo peccato per troppa precipitazione"
domenica, 22 marzo 2026, 13:43
La Lucchese, a porte chiuse, sfida l'ultima in classifica per cercare la matematica promozione: Milan para un rigore in avvio di gara, poi Santeramo sfiora il gol con un tiro da fuori, poi il vantaggio di Remedi. Occasioni per Fedato e Bartolotta. Piazze pareggia in avvio di ripresa
sabato, 21 marzo 2026, 14:18
Nell'incontro che potrebbe risultare decisivo nella lotta promozione, la Lucchese è costretta a non poter contare sui propri tifosi per la scelta della Prefettura di Pisa di far disputare a porte chiuse la gara a Cenaia. Mister Pirozzi deve fare a meno anche di Riad: la probabile formazione