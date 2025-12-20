Rubriche



Bcl, il 2026 inizia con una vittoria

lunedì, 5 gennaio 2026, 08:32

Grantorino basket draft – Bcl

28/19 – 16/22 – 9/21 – 16/22

28/19 – 44/41 – 53/62 – 69/84

Grantorino: Bertania ne, Bossola 2, Milone 5, Zumstein 15, Ficetti 9, Losito, Pizzaia 10, Obaseki 5, Fracasso 5, Barla 4, Mancino 6, Grillo 8. All. Comazzi, ass. Agnelli

BCL: Landucci 8, Valentini 9, Drocker 18, Donati ne, Dubois 13, Barsanti 4, Simonetti 19, Del Debbio, Pierini 3, Pichi 10, Trentin ne, Cirrone ne. All. Olivieri, ass. Di Giambattista

Partita che inizia con una facile tripla di Drocker, ma nel giro di pochi minuti, quello che sembrava un avvio colorato di bianco e rosso, vira velocemente verso il giallo nero dei padroni di casa che rispondono con fermezza, guadagnando la testa del match ai cinque minuti con un 10/5 che sorprende la panchina, obbligando Olivieri ad un primo propedeutico time-out.

L'uscita dai blocchi non è delle migliori, il BCL recupera qualche punto, ma sono bravi i ragazzi di Comazzi a rispondere colpo su colpo portandosi sul 20/10, con ancora 120 secondi al termine del primo tempino. Drocker accorcia con una nuova tripla e Mancino replica da tre, Drocker dai liberi per due su due e Bossola replica anche lui dai liberi, fino ad arrivare alla sirena sul 28/19.

Per il BCL è un avvio di gara sotto il suo abituale standard, sembra soffrire la velocità degli avversari, la loro precisione al tiro e male digeriscono il pressing a cui sono sottoposti. Landucci, Pichi e Simonetti riescono a ricucire al meno 3 dopo quattro minuti di gioco del secondo quarto.

Barsanti infila la tripla del meno due, ma inesorabilmente il Grantorino risponde per le rime riportandosi al più 5, poi Dubois realizza per il 38/36, meno due e un BCL in perenne inseguimento fin dal primo minuto. E' un "tira e molla " continuo, se pur in affanno il BCL recupera punti, ma con una determinazione incredibile i ragazzi di Comazzi rispondo con sonore triple che ricacciano indietro il BCL, 44/41 sul tabellone all'intervallo di un match del tutto inaspettato.

La partita riprende con Dubois e scende al meno uno, importante adesso sarebbe riuscire a ribaltare e il compito è affidato a Pichi che con un tiro da fuori sigla il sorpasso, 44/46, poi è ancora Dubois ad andare a canestro per il 44/48 e dopo ancora Valentini per il 44/51 ottenuto in poco più di tre minuti.

Il rientro dalla pausa lunga pare aver sortito un effetto più che positivo sulla truppa di Olivieri, Simonetti dai liberi da sostanza al vantaggio con un due su due per il più nove, lasciando i padroni di casa a zero canestri, un break da 0/13 che riesce a fermare Ficetti. Il Grantorino prova a rifarsi sotto, ma non trova più i varchi della prima parte del match che gli hanno permesso di tenere in controllo la gara, le loro percentuali sono calate, ma rimangono pur sempre pericolosi, la loro arma migliore è adesso la grande reattività.

L'ultimo quarto si apre si apre sul 53/62, un più 9 del quale il BCL proverà a farne tesoro, ancora Simonetti va ad incrementare il vantaggio, poi è Valentini a portare altri punti ed ancora Simonetti per il più 14 dopo pochi minuti. Valentini allunga ancora, Landucci riceve da Simonetti per altri due punti e Simonetti con 19 punti già a referto sigla il 57/77.

Altri tre punti arrivano da Landucci, oggi in grande forma, ma la veemenza con la quale i padroni di casa si riversano in attacco non permettono al BCL il benchè minimo momento di rilassamento, il tempo però gioca a favore dei biancorossi e anche se il margine è sceso al più 13, sul cronometro c'è un solo giro da fare prima che la sirena mandi in archivio la partita.

Così il Bcl esce vincente dalla trasferta piemontese, dopo però aver sofferto il grande dinamismo dei padroni di casa per tutto il primo tempo, solo nella ripresa la maggiore esperienza ha fatto la differenza, i ragazzi di Olivieri una volta andati in vantaggio nei primissimi minuti della terza frazione di gioco, hanno dominato fino al termine, imponendosi sul Grantorino per 69/84