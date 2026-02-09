Rubriche



Bcl, arriva una nuova vittoria

domenica, 22 febbraio 2026, 22:00

Basketball Club Lucca – Don Bosco Crocetta Torino

26/16 – 50/34 – 72/47 – 87/64

26/16 – 24/18 – 22/13 – 15/17

BCL: Landucci 7, Valentini ne, Drocker 14, Donati, Dubois 15, Barsanti 15, Simonetti 4, Del Debbio 14, Pierini 6, Pichi 9, Trentin 3, Cirrone

All. Olivieri, ass. Di Giambattista

Don Bosco Crocetta: Coti 6, Andreutti ne, Perez, Hida 3, Lachello 4, Minnucci 7, Cellino 13, Rosso 2, Percoco, Cian 7, Villar 12, Okoro 10. All. Maino, ass. Musso

Deliallisi scodella la palla e il primo possesso biancorosso frutta tre punti a firma Del Debbio, il BCL inizia il match di gran carriera cercando di far capire da subito chi comanda in campo. Pichi, Trentin e di nuovo Del Debbio da tre si portano sul 10/5, per gli ospiti la replica arriva da Villar, Cellino e Okoro, in botta e risposta che vede il BCL dominare fino alla prima sirena che si chiude con il punteggio di 26/16.

Il match riprende con gli ospiti spingono per provare a riportare la partita su distacchi più gestibili Percoco, Hida e Lachello mettono a referto un break da 0/5 per il 26/21, a rispondere questa volta è il capitano con canestro che vale tre punti, poi è ancora Barsanti su assist di Pierini per altri tre punti e il 32/21 e dopo il capitano è Dubois ad esibirsi infilando da fuori il canestro del 35/23.

E' poi la volta di Pierini che si assist di Drocker in due azioni distinte mette a referto quattro importanti punti. Per il BCL la partita sfila via sul suo ritmo partita, ma senza alcuna possibilità di rallentare o adagiarsi, il Don Bosco è costantemente pronto ad approfittare di ogni sbavatura della difesa biancorossa, provando a rosicchiare punti, ma non abbastanza per avvicinarsi al BCL.

La partita inizia con il BCL deciso a chiudere anzitempo, Dubois apre con i primi due punti della ripresa, poi è Pichi da fuori per altri tre punti. Gli ospiti provano a rispondere nel tentativo di far girare l'inerzia dalla loro parte e lo fanno con Cian, Rosso e Zelati, al conto dei marcatori per il Don Bosco manca però all'appello chi nelle ultime partite lo ha sostenuto, Perez l'ultimo importante acquisto dei Torinesi, sostituito dopo appena tre minuti di gioco a causa di un risentimento muscolare alla coscia. Per il Don Bosco Crocetta non sembra essere la giornata migliore, sta girando a 52% da due e solo un 14% da tre con 3 su 21 realizzati.

Sulla sponda BCL tutto gira a dovere tanto che si spingono a fine terzo quarto al più 25 alla sirena. Gli ultimi dieci minuti partono dal 72/47 che diventa 79/51 dopo tre minuti di gioco per arrivare all'83/55.

Il match è ormai decisamente in ghiaccio, con Landucci che sigla il più 30 dai liberi con poco più di tre minuti sul cronometro, minuti utili a Olivieri per mettere in campo anche i giovani della panchina. Il BCL va così a chiudere una partita ampiamente dominata mettendo il nono sigillo consecutivo, 87/64 il finale che gli permette di restare a ridosso della Mens Sana.