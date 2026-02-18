Rubriche



Il Bcl fa visita al Cecina

sabato, 28 febbraio 2026, 18:28

Il Bcl torna a giocare in trasferta, in terra labronica e precisamente a Cecina, da quel Cecina che all'andata piegò al suo volere il BCL con un più 17 che ad oggi brucia ancora e non poco.

I cecinesi son venuti su in silenzio e senza troppo clamore, è una squadra solida che sa giocare, furba e allenata da un grande veterano della panchina come Da Prato. All'interno del suo roster ha elementi di estrema qualità tecnica, tanti ragazzi guidati dall'immortale highlander Bruni, capace di ribaltare da solo un'intera partita in pochi minuti, fu lui di fatto il maggior artefice della sconfitta subita all'andata, insieme naturalmente ai suoi compagni.Ragazzi di talento che girano in doppia cifra da inizio campionato, da Pistolesi che di media va a 10,5 canestri a partita a Turini con ben 16,5 punti di media

Sarà quindi una partita difficile ed alto rischio, Da Prato e la sua squadra sono saliti al quarto posto della classifica e se riuscissero ad averla vinta sul BCL, invertirebbero l'attuale situazione, da quarti andrebbero terzi e il BCL, complice il fatto che la Vismederi Costone ha vinto sulla Elah Genova, perderebbe due posizioni, ritrovandosi quarti.

Cecina viene da una turbolenta partita con Casale, costata molta fatica, un'espulsione di Da Prato, una serie di deplorazioni e sanzioni, risolta nell'ultimo quarto, iniziato con un meno quattro e terminato con un più sei, un risultato che sta ad indicare la forte determinazione della squadra che nell'ultimo quarto riesce ad estrarre dal cilindro, come fece con il BCL la formula magica per ribaltare il risultato, una vittoria della Verodoll Tuscopharma ottenuta in trasferta dall'alto potere galvanizzante. Coach Olivieri dovrà quindi prestare molta attenzione a non fare passi falsi se vuole rimanere in scia della capolista Mens Sana.

La partita con la Verodoll Tuscopharma è per il BCL l'inizio di un tour de force pazzesco, dopo la trasferta a Cecina se la dovrà vedere con le dirette rivali Costone, Mens Sana e Virtus Siena, ma non saranno da meno le partite con Spezia, College Borgomanero e l'Olimpia Legnaia, insomma da qui al termine ci sono otto partite e non saranno delle passeggiate e l'imperativo per arrivare al termine del campionato in una posizione di vantaggio è non fare passi falsi, a cominciare proprio da Cecina

Barsanti e compagni, sono reduci da una bella e convincente prova, ottenuta sul loro parquet, contro l'arcigna formazione torinese del Don Bosco Crocetta Torino, riprendendo così gli allenamenti con maggiore motivazione, anche se qualche piccolo risentimento accusato da alcuni giocatori, ma prontamente curati con poche ore di riposo, ha in alcuni momenti, rallentato durante la settima la preparazione all'insidioso match.

Su quanto sia "pericolosa" la partita con i labronici, Olivieri è stato molto chiaro "La trasferta di Cecina è una delle più insidiose del campionato. Sono una squadra molto preparata tatticamente e sono molto efficienti nello sfruttare le doti da scorer dei loro tiratori: Turini, Saccaggi, Bruni e Sabotig. I lunghi Pistolesi e Barbotti sono molto bravi sia a finire che a rendersi utili come passatori. Abbiamo lavorato sugli aspetti che ci avevano penalizzato all'andata, dove loro ci hanno battuto con merito, per cercare di non fare gli stessi errori. Valentini sta recuperando ma chiaramente non può garantire un impiego prolungato durante i quaranta minuti. Gli altri stanno migliorando la loro situazione dal punto di vista degli acciacchi e per domenica saranno tutti regolarmente a disposizione.

Sul fronte dei numeri si presentano al cancelletto di partenza due squadre molto simili, con i piatti della bilancia in sostanziale equilibrio. Per i Cecinesi che attualmente hanno una partita in più, non avendo ancora usufruito della loro sosta, sono otto le partite vinte in casa e due quelle perse, mentre per il BCL sono otto quelle vinte in trasferta e una sola sconfitta.

Un leggero vantaggio i biancorossi lo hanno nella media dei punti realizzati in trasferta, ben 84,2 contro i 75,9 dei ragazzi di Da Prato, decisamente equivalenti invece i punti subiti, 70 per Cecina e 70,3 per il BCL Appuntamento al palazzetto di Cecina Domenica 1 Marzo con palla a due alle ore 18:00, arbitreranno l'incontro il Sig. Marinaro di Pisa e Vozzella di Genova