Tennistavolo Lucca: bilancio positivo nel campionato maschile, playoff centrati per la Serie C Femminile

giovedì, 26 febbraio 2026, 08:42

L’undicesima giornata di campionato ha delineato un quadro agonistico di notevole intensità per il Tennistavolo Lucca, concludendo con un bilancio positivo di ben nove vittorie.

In Serie A2 nazionale, la compagine lucchese ha ceduto il passo nella trasferta contro Il Circolo Prato 2010 per 1-4, con l’unico punto di Ghosh, mentre in Serie B2 nazionale è maturato un importante successo esterno per 5-2 sul TT Cascina grazie alla prestazione di Bemi, autore di tre punti, coadiuvato da Pature e Cattoni; di misura, invece, la sconfitta in Serie C1 nazionale contro il Bernini TT Livorno (4-5), nonostante la tripletta di Galli e il punto di Gherardi.

Sul fronte regionale, il club ha fatto registrare una serie di affermazioni casalinghe, a partire dalla Serie C2 che ha superato l’Acsi TT Pisa per 5-2 con tre punti di Madrigali e i contributi di Nottolini e Salani, seguita dalla Serie D1/A che si è imposta con il medesimo punteggio sulla medesima compagine pisana grazie a Ercolini D. (2), Riccomini, Marchesini e Maggio. Anche la Serie D1/B ha prevalso in casa contro il Ciatt Prato A per 5-2, trascinata dal doppio Amabile/Ciacchini, dalla doppietta di Ciacchini e dai singoli di Ricci e Ragghianti, mentre in Serie D2/A è arrivato un rotondo 6-1 sul Bernini TT Livorno B con i punti di Mori (2), Ercolini M. (2), Stefani e Suppo. Il derby societario tra i gironi B e C di Serie D2 ha visto prevalere la formazione B, a segno con Maccagnano (2), Naldi, Giuntini e il doppio Maccagnano/Naldi, a fronte dei due punti siglati da Viani per il gruppo C; contestualmente, la Serie D2/D ha consolidato la prima posizione in classifica travolgendo il TT Firenze A per 7-0 con il doppio Nieri/Chicca e i singoli di Nieri, Rossi, Cotrozzi e Chicca. Risultati ottimi giungono anche dalla Serie D3, dove entrambi i gruppi occupano la vetta della classifica: la squadra A ha battuto l’Acsi TT Pisa per 6-1 con i punti di Casale (2), Barsotti, Caroli e del doppio Casale/Barsotti, mentre la squadra B ha espugnato il campo del TT Valdera A per 7-0 con i contributi di Quattriglia, Del Greco, Martinucci e del relativo doppio.

Infine, il settore femminile ha concluso la regular season di Serie C con il Girone A che, nonostante lo stop per 5-0 contro l'Apuania Carrara, ha blindato il secondo posto e la qualificazione ai play-off regionali, mentre il Girone B ha archiviato l'ultima giornata con le sconfitte contro TT Reggello (5-0) e Pulcini Cascina B (2-3).