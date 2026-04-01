Il BCL – LAB ottiene la certificazione di qualità dalla FIP

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venerdì, 10 aprile 2026, 08:01
Al settore del minibasket targato BCL-LAB giunge un importante attestazione dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Il Settore Minibasket della FIP ha voluto valorizzare l'attività del BCL-LAB: una società sportiva che quotidianamente è impegnata nella promozione del Minibasket e della Pallacanestro e che si è dimostrata nel tempo, virtuosa e attenta nel rispettare le norme previste dal Settore Minibasket FIP.
Con queste motivazioni la FIP ha voluto certificarne l'operato, conferendo un riconoscimento formale per l'attività svolta nell'anno sportivo 2025/2026
Un riconoscimento di cui andare veramente orgogliosi e che conferma come la strada intrapresa è quella giusta: un'attestazione che il BCL-LAB vuole condividere con tutti gli allenatori ed istruttori che tutti i giorni in palestra svolgono con passione e dedizione il loro lavoro.
Un premio che da modo alla società di ringraziare anche le tante famiglie che ogni anno affidano con fiducia i loro figli al BCL-LAB, permettendo di realizzare quel grande progetto che attraverso il minibasket offre un percorso di crescita e formazione che porterà i mini atleti a diventare innanzitutto ragazzi consapevoli e maturi e ovviamente giocatori di basket.
giovedì, 9 aprile 2026, 13:37
E' stata una grande esperienza quella che Gabriele Santucci ha potuto vivere durante le festività pasquali. Selezionato tra i molti Under 15 che hanno partecipato ai raggruppamenti organizzati dalla FIP Toscana, Santucci ha preso parte da titolare con la rappresentativa Toscana al Trofeo NU4BASKET Memorial Fadda/Ravarotto di Nuoro
lunedì, 6 aprile 2026, 09:25
Nella storia sportiva di ogni Paese ci sono momenti in cui i risultati smettono di essere un incidente e diventano un sintomo. Le mancate qualificazioni ai Mondiali della Nazionale di calcio dell'Italia non sono più soltanto una delusione sportiva: sono anche il segno visibile di una trasformazione più profonda, che...
domenica, 5 aprile 2026, 10:19
In attesa di tornare in campo per giocare con l'Olimpia Legnaia, a quattro giornate dal termine della prima fase è il momento per il BCL di iniziare a guardarsi intorno, cercando di capire quale delle svariate combinazioni potrebbe essere la più plausibile, dando uno sguardo anche alle squadre dell'altro girone...
mercoledì, 1 aprile 2026, 16:31
La tredicesima e penultima giornata dei campionati a squadre ha delineato i verdetti conclusivi per diverse formazioni del Tennistavolo Lucca, tra conferme di vertice e note dolenti nei quadri nazionali