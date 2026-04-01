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Il BCL – LAB ottiene la certificazione di qualità dalla FIP

venerdì, 10 aprile 2026, 08:01

Al settore del minibasket targato BCL-LAB giunge un importante attestazione dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Il Settore Minibasket della FIP ha voluto valorizzare l'attività del BCL-LAB: una società sportiva che quotidianamente è impegnata nella promozione del Minibasket e della Pallacanestro e che si è dimostrata nel tempo, virtuosa e attenta nel rispettare le norme previste dal Settore Minibasket FIP.



Con queste motivazioni la FIP ha voluto certificarne l'operato, conferendo un riconoscimento formale per l'attività svolta nell'anno sportivo 2025/2026

Un riconoscimento di cui andare veramente orgogliosi e che conferma come la strada intrapresa è quella giusta: un'attestazione che il BCL-LAB vuole condividere con tutti gli allenatori ed istruttori che tutti i giorni in palestra svolgono con passione e dedizione il loro lavoro.



Un premio che da modo alla società di ringraziare anche le tante famiglie che ogni anno affidano con fiducia i loro figli al BCL-LAB, permettendo di realizzare quel grande progetto che attraverso il minibasket offre un percorso di crescita e formazione che porterà i mini atleti a diventare innanzitutto ragazzi consapevoli e maturi e ovviamente giocatori di basket.





