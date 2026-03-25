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Tennistavolo Lucca, risultati contrastanti nella penultima giornata di campionato

mercoledì, 1 aprile 2026, 16:31

La tredicesima e penultima giornata dei campionati a squadre ha delineato i verdetti conclusivi per diverse formazioni del Tennistavolo Lucca, tra conferme di vertice e note dolenti nei quadri nazionali.

In serie A2 arriva una sconfitta esterna per 4-1 contro Antoniana TT Pescara, con l’unico punto conquistato da Di Fiore, mentre in B2 la formazione lucchese risponde con un convincente 5-1 casalingo contro Villa D’Oro Modena grazie alle doppiette di Bemi e Pature e al punto di Raspi. Più amara la serata della C1, battuta 5-4 in casa da Pulcini Cascina nonostante i due punti di Galli e i contributi di Gherardi e Niccoletti, risultato che sancisce la retrocessione.

Nei campionati regionali, la Serie C2 ha ceduto in trasferta per 5-2 contro i Pulcini Cascina A nonostante la doppietta di Madrigali, mentre la Serie D1/A è stata superata per 4-3 dall’ASD Volterra A, con i punti di Ercolini D. e del doppio Ercolini/Riccomini; di segno opposto la prestazione della Serie D1/B, che ha travolto l'Aics TT Sestese A con un netto 7-0 frutto delle doppiette di Ciacchini, Ragghianti e Ricci, oltre al punto nel doppio Ricci/Ciacchini. Nelle categorie D2, si registra la vittoria interna della squadra A per 5-2 sul TT Forte dei Marmi 2008 C (punti di Mori, Ercolini M. e Stefani) a fronte delle sconfitte esterne subite dai gironi B e C rispettivamente contro Pulcini Cascina (4-3, con marcature di Giuntini e del doppio Giuntini/Naldi) e TT Pistoia A (5-2, doppietta di Viani); la Serie D2/D, pur uscendo sconfitta per 4-3 dal confronto con il Cus Firenze (punti di Abballe e Cotrozzi), mantiene invariata la propria leadership in vetta alla classifica. Il fine settimana agonistico si è chiuso con i successi del settore D3: il gruppo A ha consolidato il primo posto battendo il DLF Viareggio per 5-2 grazie a Casale (2), Barsotti e Caroli, mentre il gruppo B si è imposto con un perentorio 7-0 sul TT Costa degli Etruschi A, firmato dalle doppiette di Donisi, Quattriglia e Del Greco insieme al punto nel doppio Del Greco/Martinucci.