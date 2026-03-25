Tennistavolo Lucca, risultati contrastanti nella penultima giornata di campionato

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mercoledì, 1 aprile 2026, 16:31
La tredicesima e penultima giornata dei campionati a squadre ha delineato i verdetti conclusivi per diverse formazioni del Tennistavolo Lucca, tra conferme di vertice e note dolenti nei quadri nazionali.
In serie A2 arriva una sconfitta esterna per 4-1 contro Antoniana TT Pescara, con l’unico punto conquistato da Di Fiore, mentre in B2 la formazione lucchese risponde con un convincente 5-1 casalingo contro Villa D’Oro Modena grazie alle doppiette di Bemi e Pature e al punto di Raspi. Più amara la serata della C1, battuta 5-4 in casa da Pulcini Cascina nonostante i due punti di Galli e i contributi di Gherardi e Niccoletti, risultato che sancisce la retrocessione.
Nei campionati regionali, la Serie C2 ha ceduto in trasferta per 5-2 contro i Pulcini Cascina A nonostante la doppietta di Madrigali, mentre la Serie D1/A è stata superata per 4-3 dall’ASD Volterra A, con i punti di Ercolini D. e del doppio Ercolini/Riccomini; di segno opposto la prestazione della Serie D1/B, che ha travolto l'Aics TT Sestese A con un netto 7-0 frutto delle doppiette di Ciacchini, Ragghianti e Ricci, oltre al punto nel doppio Ricci/Ciacchini. Nelle categorie D2, si registra la vittoria interna della squadra A per 5-2 sul TT Forte dei Marmi 2008 C (punti di Mori, Ercolini M. e Stefani) a fronte delle sconfitte esterne subite dai gironi B e C rispettivamente contro Pulcini Cascina (4-3, con marcature di Giuntini e del doppio Giuntini/Naldi) e TT Pistoia A (5-2, doppietta di Viani); la Serie D2/D, pur uscendo sconfitta per 4-3 dal confronto con il Cus Firenze (punti di Abballe e Cotrozzi), mantiene invariata la propria leadership in vetta alla classifica. Il fine settimana agonistico si è chiuso con i successi del settore D3: il gruppo A ha consolidato il primo posto battendo il DLF Viareggio per 5-2 grazie a Casale (2), Barsotti e Caroli, mentre il gruppo B si è imposto con un perentorio 7-0 sul TT Costa degli Etruschi A, firmato dalle doppiette di Donisi, Quattriglia e Del Greco insieme al punto nel doppio Del Greco/Martinucci.
domenica, 5 aprile 2026, 10:19
In attesa di tornare in campo per giocare con l'Olimpia Legnaia, a quattro giornate dal termine della prima fase è il momento per il BCL di iniziare a guardarsi intorno, cercando di capire quale delle svariate combinazioni potrebbe essere la più plausibile, dando uno sguardo anche alle squadre dell'altro girone...
domenica, 29 marzo 2026, 20:19
I biancorossi continuano a volare e si impongono anche in casa della Mens Sana Siena per 86 a 82. Una vittoria più che voluta, un BCL sempre in controllo come lo era stato all'andata e giustamente questa volta la vittoria va meritatamente ai ragazzi di coach Olivieri
venerdì, 27 marzo 2026, 12:28
il biancorosso classe 2011 ha superato tutti i passaggi nei vari concentramenti fino a guadagnarsi con merito, la convocazione nella rappresentativa Toscana dei migliori Under 15 per disputare il prestigioso Torneo interregionale NU4 Basket " Memorial Marco Fadda e Roberto Ravarotto " che si svolgerà a Nuoro dal 3 al...
mercoledì, 25 marzo 2026, 07:59
La storia della Lucchese è un mosaico di gloria e resilienza che affonda le radici nel lontano 1905. Nata come Lucca Football Club, la società rossonera ha attraversato il Novecento con l’orgoglio della “Pantera”, simbolo di una città che non si arrende mai