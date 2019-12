Rassegna stampa: Quarta vittoria di fila

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 9 dicembre 2019, 17:50

Nel giorno in cui i cristiani celebrano il dogma dell’Immacolata concezione, i credenti rossoneri recitano la propria professione di fede nel loro tempio, quello in cui non hanno bisogno di guide spirituali o profeti improvvisati per sapere di che colore hanno il cuore

lunedì, 9 dicembre 2019, 09:50

Tre punti ancora una volta colti con la forza di volontà e nel finale che valgono il secondo posto in classifica e il nono risultato utile consecutivo, come sottolienean i giornali in edicola che rendono onore ai rossoneri

mercoledì, 4 dicembre 2019, 10:43

Queste persone che girano sui più impensabili campi di periferia, senza preoccuparsi del livello della loro squadra e senza svendere i propri sogni utopici per un prodotto griffato da supermercato sono una delle poche espressioni odierne di ribellione al sistema dei consumi

lunedì, 2 dicembre 2019, 09:28

Una rimonta fantastica, quella di Caronno, dove la Lucchese sotto di due gol va a vincere nei minuti finali, riempie le pagine dei giornali che rendono onore ai rossoneri per un'impresa che da tempo non si ricordava