Bcl, arriva la conferma anche di Del Debbio

venerdì, 11 luglio 2025, 18:28

Una conferma che vale oro quanto pesa, Andrea Del Debbio firma ancora per il Basketball Club Lucca. Giocatore eclettico, nato dalle giovanili del Cmb Lucca, ha di fatto calcato per diversi anni il parquet del Palatagliate, per poi approdare alla corte della Mens Sana in A2, poi l'Orlandina sempre in A2 ed Oleggio in serie B, accumulando tantissima esperienza.

Per tornare a vestire la maglia del BCL nel 2023 e dare il suo sostanziale contributo al passaggio dalla C Gold alla B interregionale, quest'anno ha chiuso con 449 punti fatti ed una media di 11 punti a partita e un personale di 27 contro Pavia