Bcl, ecco la conferma di capitan Barsanti

giovedì, 10 luglio 2025, 14:58

Andrea Barsanti vestirà ancora la maglia del BCL nel prossimo campionato: è appena arrivata la notizia della conferma del capitano dei biancorossi che dunque resta anche per la prossima stagione.

"L'esperienza e la tecnica di un giocatore come Andrea,– si legge in una nota della società – unite ad un passionale attaccamento ai colori societari, formeranno un cocktail esplosivo, che darà un potente impulso a tutta la squadra per affrontare la nuova ed impegnativa stagione".