Le curiosità più eccitanti sulla storia del calcio

martedì, 8 luglio 2025, 13:44

Il gioco del Calcio ha origini antiche e mischia diverse discipline, la parola italiana ha radici latine e si riferisce a calx (calcagno) e calcis (tallone), ma per quanto riguarda lo sport a cui si ispira più direttamente, questo è sicuramente il rugby.

Ufficialmente la storia del calcio comincia in Inghilterra il 26 ottobre del 1863, con la fondazione della Football Association che gestisce e regola questo sport nuovo, ma dal 1848 già vennero stabilite le prime regole. Dopo qualche anno gli inglesi iniziano anche a gestire le scommesse sportive e all’alba del XX secolo già venivano disputati diversi campionati in tutto il mondo. Nel 1930 venne disputata la prima Coppa del Mondo.

Qual è il club più antico al mondo e di Serie A?

La squadra più antica al mondo che dà inizio alla storia del calcio è lo Sheffield Football Club e non poteva che essere un team inglese: nato nel 1857. Il club più antico d’Italia ancora in attività è il Genoa, fondato nel 1893.

Quali sono le squadre che hanno vinto più titoli UEFA, FIFA e CAF?

Entriamo nel campo dei titoli più acclamati dai tifosi con i tornei UEFA, FIFA e CAF. Nella classifica delle vittorie dei trofei più prestigiosi domina il Real Madrid con 33 titoli, di cui 15 Champions League: record assoluto. I Blancos hanno fissato anche il record all time di 6 Supercoppe UEFA e 5 Mondiali per Club.

Al secondo posto c’è il club egiziano dell’Al-Ahly con 27 titoli, tra cui 12 Champions d’Africa e 8 Supercoppe CAF. La terza posizione è occupata a pari merito dalle due argentine, il Boca Junior e l’Independiente, insieme al Milan con 18 titoli. Tra le tre, spicca il Diavolo per le sue 7 Champions League, che relegano i Rossoneri al secondo posto nell’albo d’oro dietro ai Blancos, ma anche 5 Supercoppe UEFA.

Le Nazionali che hanno vinto più titoli in tutte le competizioni

Il Mondiale del 2022 vinto dall’Argentina ha proiettato la Nazionale Albiceleste al primo posto di questa speciale classifica con 20 titoli: 3 Coppe del Mondo, 1 Confederation Cup e 16 titoli continentali.

Al secondo posto c’è l’Uruguay con 19 titoli, Nazionale che può vantare 2 Coppe del Mondo, 2 Olimpiadi e 15 trofei continentali. Il terzo posto è del Brasile, la Nazionale che ha vinto più Mondiali di tutte: 5 Coppe del Mondo. Con le 4 Confederation Cup e le 9 coppe continentali, i Verdeoro si ritrovano un bottino pari a 18 titoli.

E la Nazionale Italiana? Gli Azzurri siedono al settimo posto di questa classifica all time con 7 titoli, a pari merito con Francia ed Egitto. Per l’Italia ci sono 4 Coppe del Mondo in bacheca, più 1 Olimpiade e 2 Campionati Europei.

I migliori bomber all time del calcio

Cristiano Ronaldo è il calciatore che ha segnato più gol di tutti, perché oggi può vantare 956 reti e punta a quota 1000. Al secondo posto c’è la Pulce Atomica, Lionel Messi con 893 gol, mentre la terza posizione è occupata da Josef Bican, con i suoi 820 gol.

I 3 gol impossibili da realizzare

Non possiamo escludere tre gol capolavoro, tutti differenti ma impossibili da realizzare. Sono due i rewatch dei match da fare, il primo è Inghilterra - Argentina di Messico 1986, sì proprio la gara in cui Maradona segnò il gol di mano (La Mano de Dios) e il gol più bello mai realizzato, il gol del secolo, siglato circa 4 minuti dopo.

Un altro match che regala emozioni per il poker di Ibra è l’amichevole Svezia - Inghilterra, terminata 4 - 2 per gli Svedesi. L’ultimo gol di Ibracadabra è una rovesciata acrobatica da oltre 30 metri: la più bella di sempre.