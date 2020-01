Rubriche



Rassegna stampa: si poteva osare di più

lunedì, 20 gennaio 2020, 09:51

Solo un pari con rimpianti per i rossoneri, che a Forte dei Marmi non hanno osato soprattutto nel momento in cui la squadra di casa ha calato di intensità come si legge dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola. E la vetta si allontana.

Il Tirreno apre così: "La Lucchese non osa e il derby con il Querceta lascia tutto invariato. Dopo il ko con il Borgosesia i rossoneri tornao amuovere la classifica". Amoroso: "Abbiamo giocato alla pari con una favorita alla C". Monaco è soddisfatto della prova: "Ma dobbiamo migliorare davanti". Il presidente Russo si rammarica per la fase finale della partita: "Potevamo fare di più nel momento in cui gli avversari sono calati".

La Nazione titola: "Real Forte va in vantaggio la Lucchese lo riprende. Di Paola sblocca il risultato dal dischetto prima del riposto arriva il pari di Remorini. Nella ripresa domina la tensione, i rossoneri perdono terreno dalla vetta". Monaco: "Pari che va accettato. Nella ripresa potevamo spingere anche di più ma è comunque un buon punto in trasferta". Mister Amoroso: "Cresciamo ogni settimana: giochiamo alla pari con tutti i ragazzi hanno mille risorse". E ancora: "Papini è il migliore Soldati esordio amaro".

Corriere dello Sport-Stadio: "Il Prato vola la Lucchese frena. Esulta il Casale, il Savona batte la Caronnese". Nessun titolo su Gazzetta dello Sport e Tuttosport.