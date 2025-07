Rubriche



Bcl, arrivano le conferme dello staff

martedì, 8 luglio 2025, 13:26

In casa del BCL le conferme per la prossima stagione iniziano con quelle dello staff, l'elemento, la struttura o meglio, l'ossatura essenziale con la quale si va ad imbastire e fare tutto quanto il lavoro che riguarda la prima squadra, dall'allenamento alla preparazione atletica, dall'aspetto psicofisico a quello nutrizionale, passando attraverso un continuo controllo fisioterapico, sotto l'attenta osservazione del medico. Tutto quanto per non lasciare nessun aspetto al caso per poter affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione sportiva

Sulla panchina si conferma per il terzo anno consecutivo, forte della conquista dei quarti nel primo anno e della finale nella stagione passata, coach Leonardo Olivieri, a coadiuvarlo nel lavoro ci saranno, una new entry, coach Matteo Giambattista e Damiano Sodini già da anni, prima come giocatore e poi come tecnico nella grande famiglia del BCL

Confermato l'esperto preparatore tecnico Nicola Cortopassi, come anche per il prossimo anno troveremo sulla panchina, pronto ad intervenire anche l'ottimo fisioterapista Fabio Ercolini e ancora in panchina come medico il dott. Sergio Precisi. A completare lo staff tecnico della prima squadra del BCL ci sarà anche la dott.ssa Ilaria Paoli psicologa dello sport e la dott.ssa biologa e nutrizionista Francesca Mariotti.