Rassegna stampa: la Befana è rossonera

martedì, 31 dicembre 2020, 09:07

Le foto che si accumulano sono a colori o in bianco e nero. O rossonere, per chi segue una pantera come animale totemico. La fine dell’anno spezza la stagione calcistica in due, e pertanto ogni annus domini è come un Giano bifronte piazzato d’estate a guardare avanti e indietro

domenica, 29 dicembre 2019, 17:12

Scooby, meticcio di 7 anni, manto miele e bianco, muso chiaro con striscia bianca centrale, affettuoso e amorevole con le persone, diffidente con gli estranei, ha un collare antipulci ed un microchip, oltre ad un collarino verde: ecco chi chimamare in caso di avvistamento

lunedì, 23 dicembre 2019, 09:14

La quinta vittoria consecutiva lancia la Lucchese a un punto dalla testa: sognare si può come si legge dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola con la formazione di mister Monaco che ormai non si può più nascondere

lunedì, 16 dicembre 2019, 07:24

L'ennesima vittoria, la quarta di fila, e il decimo risultato utile consecutivo della Lucchese a Bra sono al centro dei commenti dei giornali in edicola che ormai ritagliano un ruolo da protagonista assoluta alla formazione di mister Monaco