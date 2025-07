Rubriche



Bcl, il lungo Pierini confermato per la stagione 2025/26

martedì, 15 luglio 2025, 14:57

Bcl, il lungo Pierini confermato per la stagione 2025/26. Non poteva mancare nel nuovo roster del BCL il lungo Jacopo Pierini, una delle pietre d'angolo del basket a Lucca, nelle sue vene scorre ormai solo sangue biancorosso.

Jacopo è un vero giocatore home made, si è fatto tutti gli step, dal minibasket alle giovanili alla serie C, fino a giocare in B Nazionale nel 2020 sempre vestendo la divisa biancorossa e poi ancora la C Gold e gli ultimi due anni in B interregionale ancora con il BCL.Da sempre protagonista in campo, ha girato ad una media tra 4 e i 6 punti a partita, con un personale di 21 punti, ottenuti quasi sempre con quel suo micidiale gancio morbido che sorprende sempre.

Un vero gigante contro il quale ogni avversario è costretto a lunghe riflessioni prima di affrontarlo e magari sbatterci contro quando si pone come bloccante, doti che ancora una volta saranno utilissime da sfruttare nella nuova stagione.