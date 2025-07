Rubriche



Bcl, anche Landucci ci sarà

lunedì, 14 luglio 2025, 14:48

Ancora un importante conferma per il Basketball Club Lucca, il giovane Landucci Alessandro, 21 anni all'anagrafe, per il nono anno consecutivo vestirà la maglia del BCL. Cresciuto nelle giovanili del CMB poi nel tempo assorbito dal BCL si è piano piano fatto strada, fino a ritagliarsi un ruolo determinante in B interregionale.

Partito in sordina è arrivato a conquistarsi 9 minuti di media a partita nella passata stagione, grazie alla molta determinazione e tenacia applicata nel difendere il canestro. Gli avversari hanno imparato a conoscerlo e temerlo, la sua difesa è assillante ed è capace di non lasciare un solo centimetro di spazio vitale all'avversario e al tempo stesso riesce ad essere mortifero dagli oltre 6 metri, un vero e proprio asso nella manica che il BCL potrà schierare nel prossimo campionato.