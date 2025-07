Rubriche



Bcl, anche Dubois resta per il prossimo campionato

sabato, 12 luglio 2025, 14:38

Il Basketball Club Lucca è orgoglioso di schierare anche per il prossimo anno il giocatore rivelazione dello scorso campionato, uno dei pilastri sui quali è stato costruito il gran campionato che il BCL ha fatto. Gianni Dubois farà ancora parte del roster del BCL e di nuovo farà impazzire gli "aficionados" con le sue funamboliche azioni.

Trasferitosi da Buenos Aries in Italia ha partecipato al primo campionato in C gold, con la maglia della Robur Osimo, dove rimarrà per quattro stagioni, fino alla C unica, poi lo scorso anno il salto in B Interregionale, con il BCL, dove, partita dopo partita è riuscito a conquistare il pubblico del Palatagliate e fatto girare la testa a molte difese, con la sua fantasia, estro e tanta tecnica, realizzando a fine anno 572 punti, con 14 di media e un personale di 31 punti contro Pavia