Rubriche



Bcl, arriva Picchi

domenica, 13 luglio 2025, 17:10

Un'ala grande/centro con buoni fondamentali e un buon tiro, 202 cm e 94 kg per una figura imponente, 9,2 di media e un personale di 22, nato sulla riviera di Levante della Liguria nel 1996, sul bellissimo golfo del Tigullio a Santa Margherita Ligure, tra Rapallo e Portofino, dove, seguendo le orme del padre ha iniziato a prendere confidenza con la palla a spicchi e risponde al nome di Tommaso Pichi.

Si sposta poi sul versante opposto della Liguria ed entra nel settore giovanile della Pool 2000 Loano dove si forma, da li sale a Moncalieri per giocare nell'Under 19, poi la serie C con qualche presenza in A2 Gold ed ancora a fare esperienza in giro per l'Italia passando da Torino alla Mens Sana in A2, Chieti e per 3 anni alla Amatori Pescara, dopo, ancora un cambio di marcia e sale in B interregionale con la Felice Scandone Avellino per la stagione 23/24 e 24/25 disputando la finale per salire in B1 seguendo purtroppo la stessa sorte del BCL

Lauerato in Scienze dell'educazione e tecniche psicologiche, ama i viaggi, è un grande appassionato di cinema, divoratore di libri e come ogni – nerd - che si rispetti adora le carte dei Pokemon, di soprannome fa – pichipedia – guadagnatosi con la sua partecipazione al programma televisivo l'Eredità dove si laureò campione.

Tommaso e il BCL si sono praticamente trovati sulla stessa lunghezza d'onda: "Dopo diversi anni trascorsi, tra l'altro bellissimi, al sud avevo voglia di avvicinarmi a casa, almeno ad una distanza ragionevole che mi permettesse di raggiungerla abbastanza velocemente e comunque oltre ad avvicinarmi mi sarebbe piaciuto trovare anche una squadra competitiva e un bell'ambiente ed ho puntato il dito sul Basketball Club Lucca, ci siamo trovati e direi che meglio di così non poteva andarmi ed eccomi qua".