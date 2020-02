Rubriche



Rassegna stampa: di nuovo al comando

lunedì, 17 febbraio 2020, 09:49

Tre punti preziosi, quanto sofferti, quelli di Savona, che riportano in vetta la Lucchese grazie a ua prestazione davvero di caratttere, nonostante l'inferiorità numerica, come si legge dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese vittoria e ritorno in vetta. I rossoneri in dieci epugnano il campo del Savona e soffiano il primato al Prato. Reti espulsioni e rigori: ma alla fine la Lucchese vince e è sola in vetta". Deoma: "Le vittorie sofferte sono quelle più belle, una dedica speciale per Lido e bravi a rimanere concetrati".E ancora: "A Savona i rossoneri prima faticano e poi vanno sul 2-0 i liguri sbagliano un penalty e uno lo realizzano".

La Nazione titola: "Lucchese indomabile vince e torna in testa. Lucchese passa a Savona e agguanta il primo posto. Secondo vittoria consecutiva in trasfetta per la formazione di mister Monaco che con le reti di Cruciani e di Bitep porta a casa tre punti e torna in testa".Deoma: "La squadra non molla mai, siamo in vetta di nuovo ma il campionato è ancora molto lungo". Monaco: "Bravi a prendere le misure al Savona e a colpire". Bitep: "Gol importantissimo, sono davvero felice".

Corriere dello Sport-Stadio: "Prato ripreso al 94', la Lucchese passa a Savona e torna in vetta, Caronnese tris". Nessun titolo su Tuttosport e Gazzetta dello Sport .