La promozione dei rossoneri nei titoli dei giornali e dei siti

martedì, 9 giugno 2020, 13:17

Largo spazio sui vari siti e giornali per la promozione della Lucchese. Eccone una rassegna.

Tirreno: “Lucchese, dopo un anno C siamo tornati. Ora tutti uniti per il restyling dello stadio”. “Lucchese e Grosseto promosse”. “Deoma commosso: Victoria dal cielo ci ha dato una mano”. Santoro: “È una promozione di tutti che dedichiamo a Victoria Cruciani ma vogliamo ricordare anche Lido Marcucci, storico magazziniere rossonero”.

La Nazione: “In alto i calici: la Lucchese è di nuovo a casa”. “Deoma: Questo successo è per la piccola Victoria. Non saremo mai la cenerentola della Serie C”. “Monaco: La mia volontà è sicuramente continuare perché questa è casa mia”. “E il sindaco Tambellini brinda: pronti al progetto stadio”.

Gazzetta dello Sport: "Pltre al Palermo saranno promosse in Serie C anche Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris e Bitonto".

Tuttosport: "Risalgono Palermo e Lucchese dopo una sola stagione"

Stadio – Corriere dello Sport: "Toscana Bis: Brilla la Lucchese del presidente Bruno Russo, con il direttore sportivo Daniele Deoma e il tecnico Francesco Monaco, ciascuno con un passato da calciatore tra le fila rossonere"

Tuttomercatoweb: “Lucchese promossa in C. Il ds: Iscritti a cinque minuti dalla fine, che felicità”.

Notiziario del calcio: "Ufficiale: c’è la nota della Lnd! Festeggiano dunque Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo".

TuttoserieD: "Viene confermata dal Consiglio Federale la proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti: promosse quindi in Serie C, Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo, Città e squadre autorizzate finalmente a far festa, responsabilmente.

Stadionews24: "Lucchese (Girone A), Pro Sesto (GironeB), Campodarsego (Girone C), Mantova (Girone D), Grosseto (Girone E), Matelica (Girone F), Turris (Girone G) e Bitonto (Girone H). Per loro, un “benvenute in Lega Pro”.