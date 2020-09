Rubriche



Rassegna stampa: un pareggio pazzesco

lunedì, 28 settembre 2020, 08:50

Un pareggio che fa parlare anche tutte le testate giornalistiche nazionali, quello tra Lucchese e Pergolettese che hanno dato vita a una gara davvero scoppiettante come viene sottolineato nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "La fantastica rimonta della Lucchesedei giovani. Diego Bartolomei debutta in serie C con un cartellino rosso". Monaco: "Riparto da ua ripresa giocata con cuore e intensità". E ancora: "Lo stadio muore senza i tifosi, lo speaker nel deserto rompe il grande silenzio". Russo: "Abbiamo goivani destinati a crescere solo giocando con continuità".

La Nazione titola: "Lucchese inizio da incubo poi la remunta. Tre reti subite i 23 minuti, ripresa il talentino del Genoa Flavio Bianchi la riapre, Cruciani e Bitep regalano un pari insperato". Monaco: "Ci siamo guardati negli occhi: che reazione". Deoma: "Giocare senza tifosi è stata una decisione grave. La squadra? Saprà crescere". E ancora: "Bitep cambia volto alla gara rossonera, Bianchi grande prova".

Corriere dello Sport-Stadio: "Lucchese super debutto, rimontati tre gol". Tuttosport: "Lucchese,che show, maxi rimonta da 0-3". Gazzetta dello Sport: "Lucchese rimonta pazzesca, ma la Pergolettese si butta via" . La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.