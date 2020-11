Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese in crescita

giovedì, 19 novembre 2020, 09:09

Ancora un pari in trasferta per i rossoneri a cui la cura Lopez comicia a fare effetto: in Sardegna un punto di carattere, ma potevano essere tre considerando le occasioni avute come risulta dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese idenne a Olbia e poteva anche vincere". E ancora: "Lucchese prima partita senza gol subiti e Bianchi fallisce l'occasioe per vivere. Finisce ancora in parità al Nespoli la sfida tra i rossoneri e i bianchi che nel finale mettono alla frusta gli ospiti". Lopez: "Sono nostre le occasioni migliori per portare a casa i tre punti".

La Nazione titola: "Lucchese spreca a Olbia: è solo un pari. Nella ripresa Bianchi getta al vento la palla del vataggio poi Coletta sventa due volte sul ritorno dei sardi e blinda il risultato". Santoro, Deoma e Lopez: "Ok, ma più cattivi".

Corriere dello Sport-Stadio: "Lucchese imbattuta, cade la Pro Patria, pesante sconfitta per la Giana, Olbia sciupona, Como e Pro Vercelli brindano". Tuttosport: "Lucchese, a Olbia vittoria sfiorata". Gazzetta dello Sport: "Olbia e il quinto pari Tornaghi-coletta ok, Lucchese in crescita". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.