Rasssegna stampa: Lucchese, un punto d'oro

Altri articoli in Rubriche

domenica, 1 novembre 2020, 15:45

Mentre l’Italia del 2020 vive aspettando le apparizioni di Giuseppe Conte e l'annuncio delle chiusura totale, la Lucchese ha anticipato tutti: ha già iniziato il proprio lockdown dalla seconda partita di campionato

lunedì, 26 ottobre 2020, 08:50

Sesta sconfitta consecutiva, nonostante il cambio in panchina, la Lucchese non fa punti nemmeno contro la Juventus B, pur evidenziando miglioramenti sul piano dell'impegno come risulta dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola

venerdì, 23 ottobre 2020, 09:12

Ennesima sconfitta, la quinta consecutiva, accompagnata da una prestazione inguardabile: la Lucchese è sotto processo e la posizione di mister Monaco molto delicata come risulta dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola

martedì, 20 ottobre 2020, 09:34

Si allunga la fila dei ko rossoneri che perdono in casa anche contro il Como, davvero tanti i limiti di questa squadra che stenta in ogni reparto come viene sottolineato con preoccupazione nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola. I commenti dei protagonisti